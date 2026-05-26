Più lunghi del previsto i lavori di riqualificazione di parco e area giochi a San Fermo

Stretti tra due cantieri, quello della palestra per l’arrampicata e quello per il nuovo polo scolastico don Rimoldi, il Parco di San Fermo e la sua area giochi hanno continuato ad accogliere bambini e famiglie per quasi due anni. Poi, a febbraio, sono rimasti a loro volta chiusi dalle transenne per lavori di riqualificazione all’itera area verde. “Il cantiere terminerà entro il 30 aprile” si leggeva sul cartello appeso alla recinzione che ha inglobato anche i posti auto davanti al parco. Ma ad oggi, a maggio quasi finito, il cartello non c’è più e il cantiere sembra ancora in alto mare.

A soffrirne sono soprattutto le famiglie del quartiere e quante, comunque, hanno i figli che frequentano le scuole a San Fermo. Soprattutto durante la bella stagione, suonata l’ultima campanella, è prassi vedere genitori e bambini riversarsi nel parco di via Pergine per fare merenda insieme. Il parco si colora allora di teli stesi sul prato, i bambini scorazzano tra altalene, scivolo, carrucola, competto e giochi vari tra prato e alberi. Ma non questa primavera.

A segnalarlo a VareseNews è una mamma con un messaggio firmato: “Il termine dei lavori era il 30 aprile – ricorda – Con quel cantiere aperto, sono rimasti pochissimi parcheggi a servire due medici, la farmacia e la palestra, che nel frattempo è stata inaugurata. In più, a due settimane dalla fine della scuola, forse ai nostri piccoli farebbe piacere poter rifrequentare il parco”.

«Per evitare che i bambini rimanessero senza area giochi avevamo proposto al Comune di trasferire momentaneamente i giochi nell’area verde attorno alla chiesa di Santa Maria, in piazza Spozio – racconta Nicoletta Ballerio, presidente del Consiglio di quartiere 6 ricordando come l’altro spazio giochi del quartiere, in oratorio, non è sempre aperto – La Comunità pastorale era d’accordo a mettere a disposizione il giardino attorno alla casa, ma l’amministrazione no. Anche ora, se i lavori vanno per le lunghe potrebbe essere una soluzione anche per l’estate».

Che i lavori siano in ritardo è evidente, e non termineranno entro la fine della scuola – il prossimo 8 giugno per la primaria, il 30 giugno per la scuola dell’infanzia e fine luglio per il nido. «Purtroppo i lavori per l’allacciamentto idrico sono stati fatti solo settimana scorsa – fanno sapere da Palazzo Estense – Abbiamo chiesto all’azienda di concludere prima i lavori sull’area giochi in modo da poter aprire al più presto almeno questa zona del parco».

Solo settimana prossima sarà possibile determinare la fattibilità o meno di questa opzione.