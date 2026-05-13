Più multe per i parcheggi sui posti disabili che per il cellulare al volante: i numeri della Polizia Locale di Varese nel 2025
336 sanzioni per sosta irregolare sugli stalli riservati, 204 per uso del telefono alla guida. Un dato curioso che dice molto sui comportamenti in città. Il bilancio annuale racconta anche 47 daspo urbani, 715 incidenti e 90 trattamenti sanitari obbligatori: quasi uno ogni quattro giorni
Trecentotrentasei sanzioni per sosta irregolare sugli stalli riservati ai disabili, contro 204 per uso del cellulare alla guida. È uno dei dati più curiosi, e più rivelatori, che emergono dal bilancio 2025 della Polizia Locale di Varese. Perché i due numeri non parlano solo di controlli e accertamenti: parlano di comportamenti, e di quale tipo di maleducazione sia più diffusa in città.
Il cellulare al volante è pericoloso, e lo sanno tutti. Eppure, anche con il contributo delle pattuglie in borghese impiegate apposta per cogliere il comportamento sul fatto, le infrazioni accertate nell’arco di un anno sono 204. Chi occupa abusivamente un posto riservato a chi ha difficoltà motorie, invece, lo fa più spesso e con meno scrupoli: 336 volte, stando alle sanzioni. Il ritratto che ne esce è di una città abbastanza disciplinata quando si tratta di non mettere in pericolo se stessi e gli altri, ma assai meno attenta quando il danno ricade su qualcuno di più fragile e meno visibile.
Nel complesso, l’attività di controllo ha riguardato oltre 8.750 veicoli, con 294 posti di blocco allestiti nel corso dell’anno. Le sanzioni per eccesso di velocità sono state 4.801, quelle per violazioni semaforiche 1.076. I sinistri rilevati sono stati 715, di cui 3 mortali e 284 con lesioni.
Al di là della strada, il bilancio 2025 registra un aumento significativo dei daspo urbani: 47, contro i 29 dell’anno precedente, quasi il doppio. Un segnale che le aree critiche della città, stazioni, zone della movida, parchi, continuano a richiedere un presidio crescente, e che gli strumenti utilizzati si stanno inasprendo di conseguenza.
Sull’abbandono dei rifiuti, i 103 interventi effettuati hanno portato a 17 denunce penali: più di una su sei. Non semplice inciviltà, dunque, ma in molti casi smaltimento illecito organizzato, un fenomeno che evidentemente non si esaurisce nei singoli episodi.
C’è infine un numero che raramente compare nei resoconti ufficiali: i 90 trattamenti sanitari obbligatori gestiti nel corso dell’anno, quasi uno ogni quattro giorni. È il volto meno visibile del lavoro della Polizia Locale, quello che incrocia le fragilità sociali della città e che difficilmente si racconta con le statistiche sulle multe.
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