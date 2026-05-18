Plastic Free organizza una giornata di pulizia nelle aree protette del Ticino e Lago Maggiore

Una mattinata dedicata all’ambiente e alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti. Martedì 26 maggio a Trecate (No) si svolgerà un nuovo evento di clean up promosso da Plastic Free Odv Onlus in collaborazione con l’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore.

L’iniziativa si terrà all’interno delle aree del Parco del Ticino e Lago Maggiore e punta a coinvolgere cittadini, famiglie e volontari in un’attività concreta di raccolta dei rifiuti abbandonati.

Ritrovo alla Bella Riva

Il punto di ritrovo sarà alle 9.30 a Trecate, nei pressi del ristorante Bella Riva in via Milano. La partenza delle attività è prevista per le 10 e la durata stimata dell’intervento sarà di circa due ore.

Ai partecipanti viene chiesto di portare guanti da lavoro o da giardinaggio, borraccia e abbigliamento adatto all’attività all’aperto. I sacchi per la raccolta saranno invece forniti direttamente dall’Ente Parco.

Sensibilizzazione e tutela delle aree protette

L’evento nasce dalla collaborazione avviata ufficialmente il 17 marzo scorso tra Plastic Free e l’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore, attraverso un accordo dedicato alla riduzione dell’inquinamento da plastica e rifiuti nel territorio del Parco.

«Invitiamo tutta la cittadinanza, le famiglie e i giovani a partecipare a questa giornata di impegno concreto», spiega Valeria Frigerio, referente locale di Plastic Free.

Per Monica Perroni, direttrice dell’Ente Parco, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per valorizzare il patrimonio naturale del territorio: «L’obiettivo non è soltanto restituire decoro a un’area del Parco attraverso la raccolta dei rifiuti, ma soprattutto promuovere una maggiore consapevolezza sul valore e sulla tutela delle aree protette del Parco del Ticino e del Lago Maggiore».

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, ma per motivi organizzativi è richiesta la registrazione online attraverso il sito di Plastic Free.

In caso di maltempo l’iniziativa potrà essere rinviata, con aggiornamenti pubblicati sui canali social dell’associazione.