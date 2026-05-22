Playoff nazionali: la Solbiatese sfida il Fossano nel primo round verso la Serie D
Dopo il netto successo casalingo contro il Saronno la formazione di mister Roberto Gatti si prepara alla trasferta cuneese per l'andata del primo turno degli spareggi promozione
Gli spareggi nazionali di Eccellenza sono alle porte. La Solbiatese si appresta a scendere in campo domenica 24 maggio in trasferta per la gara di andata del primo turno dei playoff nazionali contro il Fossano. Dopo il successo nella fase regionale, la squadra nerazzurra punta a ottenere un risultato positivo lontano da casa per poi giocarsi il passaggio del turno nel match di ritorno tra le mura amiche dello stadio “Felice Chinetti” domenica 31 maggio.
Il cammino nerazzurro verso la fase nazionale
L’accesso a questo prestigioso traguardo è arrivato grazie a una prestazione convincente nella finale del Girone A regionale. Davanti al proprio pubblico, la Solbiatese ha superato l’Fbc Saronno con un netto 3-0, un risultato che ha confermato la solidità del gruppo guidato da mister Roberto Gatti.
Gli avversari del Fossano tra campo e nomi noti
Il Fossano arriva a questo appuntamento dopo una battaglia intensa nel girone piemontese. La formazione azzurra ha staccato il pass per il turno nazionale eliminando il Cuneo: decisivo è stato il pareggio per 2-2 nella sfida casalinga, un risultato che ha premiato il Fossano in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione regolare. È una squadra abituata a lottare e che può contare su individualità di assoluto rilievo per la categoria, tra le fila del Fossano milita infatti Giuseppe Giovinco, fratello della “Formica Atomica” Sebastian, giocatore di grande qualità tecnica. Non mancano inoltre i volti noti per i tifosi della provincia di Varese: la Solbiatese ritroverà da avversari Quitadamo e Marchisone, entrambi con un passato in maglia biancorossa tra le fila del Varese.
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