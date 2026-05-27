Pnrr, Attilio Fontana: “In Lombardia realizzate oltre 112mila opere per 23 miliardi”

Oltre 112mila opere realizzate per un valore complessivo di 23 miliardi di euro. È il bilancio tracciato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sull’attuazione del Pnrr e del Piano nazionale complementare sul territorio lombardo.

Il governatore è intervenuto martedì 27 maggio al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano durante l’evento “L’Italia del Pnrr. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro. Una sfida che si racconta”, promosso dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti insieme alla Commissione europea, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

“Con i fondi del Pnrr, cui si aggiungono le risorse del Piano nazionale complementare, in Lombardia sono state realizzate oltre 112mila opere per un importo di 23 miliardi di euro – ha spiegato Fontana -. La maggior parte degli interventi ha rispettato i cronoprogrammi previsti”.

Il presidente ha inoltre ricordato che gli interventi gestiti direttamente da Regione Lombardia sono 2.796, per un valore superiore ai 3,7 miliardi di euro.

Alla prima giornata dei lavori hanno partecipato anche i ministri Anna Maria Bernini, Giuseppe Valditara, Francesco Lollobrigida e Gilberto Pichetto Fratin. Presente per la Lombardia anche il sottosegretario regionale Ruggero Invernizzi.

Nel suo intervento Fontana ha sottolineato come il Pnrr abbia rappresentato non solo un’importante occasione di investimento, ma anche “un nuovo metodo di lavoro nel rapporto tra Stato centrale, Regioni ed enti territoriali”, pur ricordando il limitato coinvolgimento iniziale delle Regioni nella definizione del piano.

Secondo il governatore, le risorse europee e nazionali hanno contribuito a mantenere competitivo il sistema lombardo in una fase di grandi trasformazioni tecnologiche, produttive e demografiche. Per questo, ha aggiunto, “non possiamo limitarci a considerare questi interventi come misure straordinarie legate alla durata del piano”, ma occorre dare continuità alle politiche che hanno funzionato, soprattutto nei settori del lavoro, della formazione e dell’inclusione.

Tra i temi evidenziati anche quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione e del Fascicolo sanitario elettronico, strumenti che secondo Fontana rendono più semplice e veloce il rapporto tra cittadini, imprese e sistema pubblico.

In chiusura il presidente della Regione ha ribadito la necessità di valorizzare il ruolo dei territori e delle autonomie locali. “L’Italia funziona meglio quando valorizza le sue diversità e i suoi centri amministrativi locali, in una parola: quando non accentra”, ha detto Fontana, sottolineando come Stato, Regioni ed enti locali debbano lavorare insieme nella gestione delle politiche pubbliche.