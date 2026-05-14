PNRR e bonus edilizi in scadenza al 30 giugno 2026: accelerano i cantieri in Lombardia

La scadenza del 30 giugno 2026 per numerose misure legate al PNRR e ai principali bonus edilizi sta determinando una forte accelerazione nell’apertura e nell’avanzamento dei cantieri in tutta Italia, con una crescita particolarmente significativa in Lombardia, territorio strategico per investimenti infrastrutturali, riqualificazioni urbane e opere pubbliche.

Imprese, general contractor e operatori del settore stanno intensificando le attività per rispettare le tempistiche previste dai finanziamenti e completare gli interventi entro i termini stabiliti. Una dinamica che sta generando un aumento della domanda di servizi logistici e di supporto indispensabili per la gestione efficiente dei cantieri.

In questo scenario, SESI, azienda leader nel noleggio di bagni chimici, strutture mobili e servizi dedicati ai cantieri, conferma la propria piena operatività e disponibilità nel sostenere la crescita delle attività sul territorio.

“L’incremento delle aperture di nuovi cantieri legato alle scadenze del PNRR e dei bonus edilizi sta creando una forte richiesta di servizi di supporto in tutta la Lombardia”, dichiara Pio Benvenuto, direttore generale SESI. “L’azienda è organizzata per affrontare questa fase con una struttura operativa solida, mezzi dedicati e personale qualificato, così da poter rispondere in modo rapido ed efficiente all’aumento della domanda. Siamo pronti ad accompagnare imprese e operatori nella gestione dei cantieri, garantendo continuità del servizio, affidabilità e tempestività in un momento cruciale per tutto il comparto edilizio e infrastrutturale.”

Grazie a una presenza consolidata sul territorio lombardo e a un’organizzazione strutturata, SESI rappresenta oggi un partner di riferimento per le aziende impegnate nei lavori pubblici e privati collegati ai programmi di investimento e riqualificazione.

SESI guarda ai prossimi mesi con un piano di crescita orientato al rafforzamento della propria competitività: continui investimenti in mezzi, personale e ottimizzazione degli strumenti operativi rappresenteranno la leva strategica per rispondere con efficienza alle esigenze del mercato e continuare a garantire standard elevati di servizio in un contesto in costante evoluzione.