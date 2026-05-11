Politica e innovazione: i circoli PD della Valceresio a confronto con Luca Mari sull’Intelligenza Artificiale

Il rapporto tra tecnologia e istituzioni diventa oggetto di riflessione a Induno Olona. Sabato 16 maggio, alle ore 16:00, la biblioteca comunale di via Piffaretti ospiterà l’incontro dal titolo “Democrazia e Intelligenza Artificiale: una relazione possibile?”. Un evento che punta a esplorare le sfide e le opportunità che l’evoluzione digitale pone al sistema democratico e alla partecipazione dei cittadini.

Un esperto della LIUC come relatore

L’incontro vedrà come protagonista il Professor Luca Mari, figura di spicco del panorama accademico locale e nazionale. Ordinario di Misure Elettriche ed Elettroniche presso la Scuola di Ingegneria Industriale dell’Università LIUC di Castellanza, Mari è noto per la sua capacità di analizzare le interazioni tra sistemi complessi e società. La sua relazione cercherà di far luce su come gli algoritmi e l’IA stiano influenzando la formazione del consenso, l’informazione e, più in generale, il concetto stesso di sovranità popolare.

Una sinergia territoriale tra i circoli del PD

L’appuntamento nasce da un’iniziativa corale che coinvolge diverse realtà politiche della zona. Organizzato dal circolo del Partito Democratico di Induno Olona, l’evento vede la collaborazione dei circoli di Arcisate, Valganna e Val Marchirolo, estendendosi anche ai gruppi di Viggiù, Saltrio, Clivio e Cantello. Una mobilitazione che testimonia l’interesse crescente del territorio per le tematiche legate all’innovazione responsabile.

Arte e tecnologia: riflessione collettiva

In un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale entra prepotentemente nella quotidianità, l’incontro si propone come un’occasione di approfondimento aperta a tutta la cittadinanza. L’obiettivo non è solo tecnico, ma civico: interrogarsi su quali presidi siano necessari per garantire che l’innovazione tecnologica resti al servizio della comunità, evitando rischi di polarizzazione o manipolazione dei dati.