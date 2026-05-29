Politiche giovanili a Malnate, l’attacco delle minoranze: “Manca una vera programmazione e il programma elettorale è disatteso”

Altro botta e risposta a Malnate sulle politiche giovanili. Dopo il comunicato del Municipio a una prima nota delle minoranze, arriva un nuovo scritto da parte di Malnate Sostenibile e Gruppo Irene Bellifemmine Sindaco.

«La stragrande maggioranza dei progetti rivendicati dall’assessore Botta, tra cui i Patti digitali, il bilancio partecipativo e il progetto “Strade in gioco” – si legge nella nota -, ha come target esclusivo la fascia d’età da zero a quindici anni. Si tratta di risposte destinate a bambini e preadolescenti, che lasciano sguarnita la fascia dei ragazzi più grandi, svelando una totale assenza di visione del tessuto giovanile».

«Le minoranze – prosegue il comunicato -contestano una mancanza di progettualità strutturata, sostituita da interventi frammentati o puramente estemporanei come gli eventi di street food. Nel mirino finisce anche la pista di pattinaggio, giudicata un investimento costato uno sproposito e rivolto solo ai giovanissimi. Sul fronte dei finanziamenti, l’opposizione evidenzia come l’impiego di ingenti somme sia stato di fatto eterofinanziato da casse esterne (come i fondi PNRR) attuate dalla precedete amministrazione, a dimostrazione dell’assenza di stanziamenti comunali propri e continuativi. Inoltre, il progetto Sport House viene definito ancora “inesistente”, mentre il recupero della palestra scolastica viene visto come un atto ordinario a servizio delle associazioni e non come uno spazio pensato per i giovani».

IL COMUNICATO

Programma disatteso e sicurezza: “Manca la vera prevenzione”

L’attacco si sposta poi sul piano politico e di coalizione. Le minoranze sottolineano come l’attuale gestione tradisca apertamente le promesse elettorali. Viene citato il Punto uno del programma, “MALNATE: LE PERSONE AL CENTRO”, rimasto finora sulla carta, così come il Punto tre, “MALNATE CITTÀ SICURA”, che declina tra gli obiettivi prioritari la sicurezza sociale. La sicurezza sul territorio si costruisce innanzitutto mettendo in campo azioni concrete di prevenzione a lungo termine.

A fare discutere rimane la gestione delle priorità del bilancio comunale. Malnate Sostenibile e il Gruppo Bellifemmine sollevano un forte contrasto politico ed economico: l’Amministrazione è riuscita a finanziare rapidamente con ben centomila euro di soldi pubblici un’area cani in via Pastore, mentre continua a non stanziare cifre di analogo impatto per i giovani, lasciati alla sola inventiva personale o costretti a fuggire nei comuni limitrofi.

A questo paradosso si aggiunge la critica alla gestione dell’assessore al bilancio. A fronte di una linea improntata a un’estrema prudenza economica, il Comune registra infatti un avanzo di amministrazione complessivo superiore agli undici milioni di euro. Di questi, ben quattro milioni e seicentomila euro risultano effettivamente disponibili e svincolati. Si tratta di risorse concrete che l’Amministrazione avrebbe potuto utilizzare strategicamente per dare risposte a tutto campo sul territorio: non solo per l’area cani, ma anche per i giovani e per i servizi agli anziani. Secondo l’opposizione, la mancanza di interventi non è quindi dettata da una carenza di fondi, ma rappresenta una precisa e discutibile scelta di priorità politiche.

Le proposte delle minoranze e l’appello finale

I gruppi di minoranza chiedono quindi di invertire la rotta inserendo a bilancio interventi strutturali e realizzabili:

● Prevenzione e lavoro: progetti di contrasto alla dispersione scolastica e per l’inserimento lavorativo.

● Spazi dedicati: apertura continuativa di un centro di aggregazione giovanile e di un’aula studio autonoma.

● Creatività e professione: corsi su tematiche attuali (regia, podcast, videomaking, sala registrazione) e spazi di coworking per giovani professionisti con sportelli lavoro dedicati.

● Supporto e inclusione: riconversione di spazi inutilizzati concessi in comodato gratuito a gruppi giovanili spontanei e sportelli di supporto psicologico per le fragilità giovanili e le famiglie.

Per l’opposizione serve una presa in carico continuativa di questa fascia d’età, che metta al centro le persone e il futuro delle nuove generazioni con risorse certe e non con interventi legati esclusivamente a bandi temporanei. L’affondo finale delle minoranze interroga direttamente le priorità etiche della giunta: «È a questo che dovrebbe pensare un’Amministrazione: offrire servizi alle persone. E poi, magari, anche ai cani».