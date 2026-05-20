Politiche giovanili in Lombardia: in discussione il piano strategico 2026
La Commissione presieduta da Anna Dotti avvia l'esame del provvedimento. Parere atteso la prossima settimana su lavoro, autonomia e welfare
La Commissione Cultura di Regione Lombardia ha avviato l’esame del Piano Annuale Giovani per il 2026. L’atto programmatico, previsto dalla legge regionale 4/2022 La Lombardia è dei giovani, definisce gli indirizzi strategici, le priorità e le risorse finanziarie destinate ai cittadini di età compresa tra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano o lavorano sul territorio lombardo. Il provvedimento stabilisce un quadro di 76 iniziative, ripartite tra azioni strutturali, misure specifiche e programmi di intervento diretto.
I cardini del documento per il 2026 si concentrano sulla prevenzione del disagio giovanile, sulla promozione del benessere psico-fisico e sul potenziamento degli strumenti di ascolto istituzionale. L’obiettivo dichiarato è l’ampliamento dei servizi e dei luoghi di aggregazione, con una particolare attenzione all’intercettazione delle fasce di popolazione che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità sociale ed economica. Sotto il profilo metodologico, il Piano introduce nuovi criteri condivisi per la valutazione d’impatto delle politiche pubbliche, con l’intento di monitorare in modo sistematico gli effetti a lungo termine degli investimenti erogati.
L’iter legislativo prevede una tempistica stringente per l’approvazione finale del testo, propedeutica alla successiva delibera attuativa da parte della Giunta regionale.
Disoccupazione giovanile al 6,9% in Lombardia, ma cresce il lavoro precario
«La settimana prossima prevediamo di esprimere il nostro parere» ha dichiarato Anna Dotti, esponente di Fratelli d’Italia e relatrice del provvedimento, a margine dei lavori della Commissione. «È necessario proseguire sulla strada intrapresa mantenendo lo spirito iniziale: rendere la nostra regione un ecosistema capace di sostenere e accompagnare ogni giovane nel proprio percorso di crescita, permettendogli di esprimere energie e talento senza essere mai lasciato indietro o abbandonato nelle situazioni di maggiore fragilità».
Il Piano si confronta con un contesto macroeconomico e sociale che, pur confermando la centralità produttiva della regione, evidenzia nodi strutturali legati all’inserimento dei più giovani nel tessuto sociale e lavorativo.
Più della metà dei giovani in Lombardia vive in casa dei genitori, pesano precariato e salari bassi
«La Lombardia si conferma una regione dinamica, ma con sfide aperte su mobilità sociale, qualità del lavoro, accesso all’autonomia e natalità» ha concluso la presidente Dotti durante la relazione in aula. «Investire su formazione, inclusione e politiche attive resta fondamentale per sostenere le nuove generazioni e la coesione sociale».
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