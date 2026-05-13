Polizia Locale Gallarate, Gnocchi: “Ci chiediamo se il concorso sia valido”
Il rinvio della nomina del nuovo comandante sta creando curiosità. Ufficiosamente si parla di errato calcolo del punteggio che forma la graduatoria, ma il consigliere di Ocg accende un faro su altro: la sostituzione di un membro della commissione
«Abbiamo un comandante della Polizia Locale o no?» si chiede Massimo Gnocchi, consigliere di Obiettivo Comune Gallarate. La lista civica interviene all’indomani della notizia dei problemi relativi al concorso per il nuovo comandante, con la smentita della nomina di Andrea Cabassa, attuale comandante di Verbania.
«Ocg come tutti è in attesa di sapere cosa verrà detto alla città a proposito del bando per il nuovo comandante della polizia locale. Mai come ora necessario data la situazione. Detto ciò che annuncino un risultato e poi raccontino che hanno sommato male i punteggi lo troviamo oltre il limite del credibile e se fosse vero sarebbe utile che si indicasse chi dei componenti della commissione giudicatrice (5 ndr) ha fatto la somma algebrica, sbagliandola, del punteggio dei candidati» incalza Gnocchi. «Perché nel 2026 non si può credere possa essere vero».
La spiegazione relativa all’errato calcolo del punteggio è la spiegazione ufficiosa che sta circolando.
Gnocchi però mette in luce altro: «Piuttosto ci spieghino come è stato possibile che un componente esterno -lo psicologo ndr- della commissione stessa sia stato sostituito in data 5 maggio con determinazione n.394 perché il precedente non “risultava in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando”. Troviamo infatti alquanto inusuale che ce ne si accorga a selezione conclusa e il giorno prima di annunciare un risultato che ora viene messo in discussione. Detto ciò ci limitiamo a dire che la situazione è al confine del grottesco per non aggiungere altro».
La determinazione ridefiniva la commissione sostituendo appunto il membro esterno, uno dei cinque previsti.
«Ci chiediamo se tutto il concorso sia valido a questo punto», conclude il consigliere comunale di minoranza.
Gallarate ha un nuovo comandante della Polizia Locale. Anzi no
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