Polvere, gas e sogni regionali: al Ciglione della Malpensa il motocross è una questione di famiglia

C’è un’immagine che riassume perfettamente la domenica al Ciglione della Malpensa: una nuvola di polvere che si alza verso il cielo, attraversata dal rombo di motori che uniscono tre generazioni. Tra i canali storici del tracciato varesino è andata in scena una combattuta tappa del Campionato Regionale che ha saputo mescolare il romanticismo delle moto d’epoca con la grinta dei campioni di domani.

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Il “Volo” di Volpè e la forza dei Senior

Se c’è un nome che è risuonato più forte degli altri nella categoria 85, è quello di Volpè. Il giovane talento del varesotto ha regalato spettacolo tra i Junior, dominando la scena con una guida tecnica e aggressiva nonostante il terreno arido. Ma la domenica della 85 non è stata solo sua: i piloti della categoria Senior hanno alzato ulteriormente l’asticella, sfidandosi in manche ad alta tensione dove la gestione della polvere e dei solchi ha fatto la differenza tra la vittoria e il podio. Una prova corale che conferma la vitalità del vivaio regionale.

Orgoglio varesino al femminile

Il motocross, però, non parla solo al maschile. Il Challenge Femminile ha regalato una delle sfide più intense della giornata. Mentre Giudici e Pavoni si spartivano le prime posizioni, il cuore del pubblico batteva per Aquilini. La pilota varesotta ha messo in pista una prova di carattere purissimo, lottando contro il caldo secco e la visibilità ridotta per strappare un terzo posto che vale oro. Un podio regionale che premia la costanza di una ragazza che al Ciglione gioca in casa e si vede.

Il rombo della nostalgia

Ma il Ciglione è anche un tempio della memoria. Il Campionato Regionale Epoca ha riportato in pista quelle moto che sembrano uscite da un film in bianco e nero, ma che nel fango sanno ancora ruggire. Qui, il Moto Club MV Gallarate ha fatto la voce grossa, dimostrando che lo stile non ha età. Vedere questi pezzi di storia affrontare i salti della Malpensa è stato il regalo più bello per i tanti appassionati accorsi a bordo pista.

Oltre il traguardo

Non è stata una domenica facile: la polvere è stata la vera antagonista, rendendo ogni sorpasso un atto di fede. Eppure, tra la 125 e le categorie dei più piccoli, ciò che è rimasto a fine giornata non è solo la classifica, ma la sensazione di un movimento – quello del cross varesino – che è più vivo che mai.