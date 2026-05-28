Ponte del 2 giugno a Volandia: tre giorni di attività speciali tra aerei, cockpit e slime party

Tre giorni di eventi al Parco Museo del volo, tra cui l’accensione del Jet Provost e l’apertura straordinaria dei cockpit del MIG-21 e del P-166 della Guardia Costiera

In occasione del ponte del 2 Giugno, Volandia propone tre giornate ricche di attività speciali dedicate a bambini, famiglie e appassionati di aviazione. Le iniziative si svolgeranno domenica 31 maggio, lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno all’interno del museo.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile vivere un’esperienza unica grazie all’apertura straordinaria dei cockpit del MIG-21 e del P-166 della Guardia Costiera, a cura di ADV. I visitatori potranno salire a bordo, scoprire da vicino la strumentazione dei velivoli e accomodarsi al posto del pilota per scattare fotografie ricordo.

Grande spazio anche al divertimento per i più piccoli con lo “Slime Party”, organizzato presso la Sala Giovanni Oldrini del Padiglione Astronomia e Spazio, ambiente climatizzato ideale per le attività dedicate ai bambini. L’iniziativa, curata da ADV, prevede sessioni di gioco della durata di mezz’ora durante le quali i partecipanti potranno creare e sperimentare con lo slime, portando poi a casa la propria provetta personalizzata. Il costo dell’attività è di 2 euro per bambino, in aggiunta al biglietto di ingresso del museo.

Nelle giornate festive di domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, alle ore 16.00, appuntamento inoltre con uno dei momenti più spettacolari del weekend: l’accensione del Jet Provost, occasione imperdibile per assistere dal vivo al rombo e al fascino di uno storico jet addestratore. Tre giorni speciali per vivere il museo tra esperienze interattive, avventura e divertimento per tutta la famiglia.