Pop corn, sale piene e premi: l’edizione di Cortisonici 2026 chiude tra gli applausi

Pop corn tra le mani, applausi alla fine delle proiezioni, registi arrivati da diversi Paesi del mondo e sale sempre piene. Si è conclusa nella serata di sabato 9 maggio la 23esima edizione di Cortisonici, il festival internazionale del cortometraggio di Varese che anche quest’anno ha trasformato la città in un punto di incontro per il cinema breve, la sperimentazione e i nuovi linguaggi audiovisivi.

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(foto di Chiara Talachini)

Per tutta la durata del festival il pubblico ha risposto con entusiasmo agli appuntamenti in programma, partecipando alle proiezioni, agli incontri con autori e registi e alle serate dedicate alle opere in concorso. Un’edizione che ha confermato la crescita qualitativa della manifestazione, sempre più capace di attirare ospiti internazionali e produzioni provenienti da tutto il mondo.

Tema centrale di questa edizione è stato il viaggio nel tempo, filo conduttore che ha attraversato molte delle opere selezionate e gli appuntamenti collaterali del festival. Accanto alle proiezioni internazionali non sono mancati gli spazi dedicati all’animazione, alla sperimentazione e ai linguaggi più innovativi del cinema breve. Come da tradizione, nella serata finale sono stati assegnati i premi delle diverse giurie coinvolte nel festival, dagli esercenti FICE Lombardia alla giuria della Casa Circondariale di Varese, fino agli studenti del Collegio Cattaneo dell’Università dell’Insubria.

Tra i titoli premiati spicca “Feridhun” di Utku Ali Güler, vincitore del premio assegnato dagli esercenti FICE Lombardia, apprezzato per la maturità della regia, della fotografia e della costruzione narrativa. Il Premio Ronzinanti 2026 dell’associazione Cortisonici è invece andato a “Dead Air” di Andrej Haring, riconosciuto per la capacità di affrontare temi attuali come censura, guerra e manipolazione dell’informazione attraverso una messa in scena essenziale e intensa.

Molto apprezzati anche “Deep in my heart there is a song”, premiato dalla giuria della Casa Circondariale di Varese, e “Update”, scelto dalla giuria degli studenti dell’Università dell’Insubria per la riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale, identità e senso dell’esistenza. Il premio del pubblico annunciato direttamente nella serata conclusiva del festival.

IL FESTIVAL CONTINUA

Cortisonici però non si ferma con la serata finale. Giovedì 14 maggio alle 21 a Materia Spazio Libero di Castronno è in programma “Cortisonici OFF”, con la proiezione dei cortometraggi vincitori dell’edizione 2026.

Venerdì 15 maggio il festival proseguirà al Cinema Nuovo con “Cortisonici Ragazzi”, dedicato ai cortometraggi Under 18, mentre in serata spazio agli appuntamenti del focus “I’ll Be Back – Cinema e viaggi nel tempo”. Alla Biblioteca Civica di Varese si terrà l’incontro “Distopie gratuite” con il fumettista Luca Enoch, seguito al Cinema Nuovo da una serata dedicata ai grandi film sui viaggi nel tempo raccontati da Massimiliano Maltoni del Trieste Science+Fiction Festival e dalla proiezione del film giapponese “River”.

Sabato 16 maggio il programma continuerà con “Cortisonici Ragazzi Academy”, dedicato ai cortometraggi universitari. In serata, sempre al Cinema Nuovo, l’astrofisico Luca Perri sarà protagonista dell’incontro “Cinema e viaggi nel tempo”, prima della proiezione del film “Qeda – Man Divided”.

Tutti i premi di Cortisonici 2026

Premio degli esercenti FICE Lombardia – Vincitore Cortisonici 2026

Feridhun

“In una competizione contrassegnata da un alto livello qualitativo, “Feridhun” ha saputo imporsi alla nostra attenzione per il suo uso maturo della fotografia e del suono, per le funzionali scelte di regia e per una buona performance attoriale”.

Menzione speciale della giuria Cortisonici 2026 composta dagli esercenti FICE Lombardia

Norheimsund

“Un lavoro formalmente ineccepibile, con una sceneggiatura rigorosa e matura e un utilizzo fortemente espressivo delle location”.

Premio Giuria – Casa Circondariale di Varese

Deep in my heart there is a song

“Per aver saputo portare sullo schermo un racconto onesto e profondo, capace di descrivere una vita semplice che si rispecchia nella bellezza della natura e della vallata”.

Menzione speciale Giuria – Casa Circondariale di Varese

Strong as a Lion

“Per la capacità di raccontare con delicatezza la bellezza dell’amore fraterno e dei gesti quotidiani”.

Premio Giuria Studenti – Collegio Cattaneo Università Insubria

Update

“Per la capacità di trasformare uno scenario di un futuro prossimo in una riflessione profondamente umana sull’identità e sul senso dell’esistenza”.

Premio Ronzinanti 2026 – Associazione Cortisonici

Dead Air di Andrej Haring

“Per aver raccontato una vicenda ambientata nel passato riuscendo però a parlare con forza e lucidità al presente, mostrando quanto i temi della censura e della manipolazione dell’informazione restino drammaticamente attuali”.