Porte aperte e percorsi gratuiti per le famiglie a Palazzo Branda di Castiglione Olona
Apertura pomeridiana straordinaria e senza prenotazione per l'evento del Comune che unisce la cultura locale all'attività ludica
I bambini e i genitori si muovono all’interno delle sale storiche per un pomeriggio incentrato sulla scoperta autonoma del passato. Palazzo Branda Castiglioni a Castiglione Olona apre le porte al pubblico in concomitanza con il Borgo dei Balocchi, la manifestazione organizzata dal Comune di Castiglione Olona con l’intento di promuovere e fare riscoprire, attraverso il gioco, i valori, la cultura e le tradizioni di una volta. Per l’occasione la struttura propone l’iniziativa denominata «Avventura al Museo di Palazzo Branda Castiglioni – Un viaggio interattivo nell’Umanesimo».
I visitatori possono esplorare gli ambienti in completa autonomia sabato 30 maggio, dalle ore 15:30 alle ore 17:15, momento in cui è fissato l’ultimo ingresso consentito. L’organizzazione non prevede percorsi obbligatori o visite guidate tradizionali, in modo da consentire a ogni nucleo familiare di gestire la permanenza secondo i propri ritmi. All’ingresso del museo ogni bambino riceve un dépliant specifico, configurato come una mappa con piccole domande, curiosità e giochi.
I contenuti del materiale cartaceo si collegano ai nuovi totem magici e al rinnovato percorso museale. L’appuntamento pomeridiano offre la possibilità di provare in anteprima il sistema didattico multimediale studiato per i nuclei familiari, un’opera realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia per il progetto Il Piano in Lombardia. L’attività punta a unire la storia, l’arte e l’intrattenimento all’interno degli spazi espositivi.
L’accesso alla struttura e la partecipazione all’evento sono completamente gratuiti, senza obbligo di tariffa d’ingresso e senza necessità di prenotazione anticipata. Al termine della giornata l’organizzazione ha predisposto la consegna di un piccolo regalo per tutti i bambini, offerto come ricordo dell’esperienza svolta nel palazzo.
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