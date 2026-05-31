Porto Ceresio, il Comune chiede più controlli: “Servono rinforzi per le forze dell’ordine”

L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio prende posizione contro il degrado estivo che colpisce le aree a lago del borgo. Con l’aumento delle temperature e l’arrivo dei visitatori, si ripresentano fenomeni critici come l’abuso di alcol, gli schiamazzi notturni e l’abbandono di rifiuti, situazioni che spesso sfociano in liti e problemi di sicurezza per residenti e turisti. La giunta ceresina punta il dito contro la mancanza di controlli sulla linea ferroviaria che collega il paese a Milano.

Secondo quanto comunicato dal Comune, l’origine del problema non sarebbe strettamente locale, ma legata a una dimensione sovracomunale. Il punto critico è stato individuato nel flusso di persone che giunge in paese tramite la tratta ferroviaria Milano-Porto Ceresio. Su questo collegamento, infatti, il servizio di controllo della Polizia Ferroviaria risulta attualmente sospeso, lasciando un vuoto nella sorveglianza dei passeggeri in arrivo.

L’Amministrazione sottolinea come un Comune di piccole dimensioni non possa affrontare l’emergenza con le sole forze interne. «Un Comune di piccole dimensioni – la nota dell’Amministrazione Comunale – dispone di un organico di polizia locale proporzionato alla propria realtà e non può, da solo, farsi carico delle conseguenze di scelte assunte a livello regionale e nazionale». Per questo motivo, la strategia scelta è quella del confronto istituzionale piuttosto che della protesta estemporanea.

Sono già state attivate diverse procedure per arginare il fenomeno. In primo luogo è stato sollecitato il ripristino del presidio Polfer sulla tratta incriminata. Contemporaneamente, è stato chiesto al Prefetto un coordinamento più serrato e un rafforzamento dei controlli delle forze dell’ordine durante gli orari più critici della stagione estiva. Sul tavolo ci sono anche possibili provvedimenti legali a tutela del decoro urbano e della quiete pubblica.

Ai residenti viene però chiesta una partecipazione attiva per monitorare il territorio. «Ai cittadini chiediamo collaborazione – l’appello dell’Amministrazione Comunale – è fondamentale segnalare sempre al 112 ogni situazione di pericolo o disordine. Ogni segnalazione è utile e contribuisce a documentare la reale portata del fenomeno presso le autorità sovracomunali».