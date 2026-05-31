Porto Ceresio, il Comune chiede più controlli: “Servono rinforzi per le forze dell’ordine”
L'Amministrazione comunale interviene sui fenomeni di disturbo alla quiete e sulla mancanza di controlli lungo la tratta ferroviaria sollecitando l'intervento di Prefetto e Polfer
L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio prende posizione contro il degrado estivo che colpisce le aree a lago del borgo. Con l’aumento delle temperature e l’arrivo dei visitatori, si ripresentano fenomeni critici come l’abuso di alcol, gli schiamazzi notturni e l’abbandono di rifiuti, situazioni che spesso sfociano in liti e problemi di sicurezza per residenti e turisti. La giunta ceresina punta il dito contro la mancanza di controlli sulla linea ferroviaria che collega il paese a Milano.
Secondo quanto comunicato dal Comune, l’origine del problema non sarebbe strettamente locale, ma legata a una dimensione sovracomunale. Il punto critico è stato individuato nel flusso di persone che giunge in paese tramite la tratta ferroviaria Milano-Porto Ceresio. Su questo collegamento, infatti, il servizio di controllo della Polizia Ferroviaria risulta attualmente sospeso, lasciando un vuoto nella sorveglianza dei passeggeri in arrivo.
L’Amministrazione sottolinea come un Comune di piccole dimensioni non possa affrontare l’emergenza con le sole forze interne. «Un Comune di piccole dimensioni – la nota dell’Amministrazione Comunale – dispone di un organico di polizia locale proporzionato alla propria realtà e non può, da solo, farsi carico delle conseguenze di scelte assunte a livello regionale e nazionale». Per questo motivo, la strategia scelta è quella del confronto istituzionale piuttosto che della protesta estemporanea.
Sono già state attivate diverse procedure per arginare il fenomeno. In primo luogo è stato sollecitato il ripristino del presidio Polfer sulla tratta incriminata. Contemporaneamente, è stato chiesto al Prefetto un coordinamento più serrato e un rafforzamento dei controlli delle forze dell’ordine durante gli orari più critici della stagione estiva. Sul tavolo ci sono anche possibili provvedimenti legali a tutela del decoro urbano e della quiete pubblica.
Ai residenti viene però chiesta una partecipazione attiva per monitorare il territorio. «Ai cittadini chiediamo collaborazione – l’appello dell’Amministrazione Comunale – è fondamentale segnalare sempre al 112 ogni situazione di pericolo o disordine. Ogni segnalazione è utile e contribuisce a documentare la reale portata del fenomeno presso le autorità sovracomunali».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.