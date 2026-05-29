Poste assicura: “L’ufficio di Azzate riaprirà entro la prima di luglio”

L’ufficio postale di Azzate riaprirà «entro la prima settimana di luglio». Lo mette nero su bianco una nota di Poste Italiane, dopo lo “sfogo” del vicesindaco Giacomo Tamborini, per il prolungarsi della chiusura dell’ufficio dal 2023.

A che punto siamo, dunque?

«Sull’ufficio postale di Azzate sono stati completati tutti gli interventi strutturali e sono arrivati gli arredi, l’ultima fase del progetto prevede l’allacciamento degli impianti di condizionamento, di quelli per il network di connessione e dei sistemi di sicurezza, tutte attività propedeutiche alla ripresa delle attività, a seguito dei quali sarà possibile completare il trasloco e la riapertura della sede prevista entro la prima settimana di luglio».

Se l’amministrazione si è fatta sentire, Poste Italiane ricorda che «ha informato anche l’Amministrazione Comunale, fornendo gli aggiornamenti, in coerenza con la volontà di mantenere un dialogo costante e trasparente verso la comunità locale».

Fino alla riapertura dell’ufficio postale, i servizi rimangono all’ufficio postale di Buguggiate – via Cavour 2, da lunedì a venerdì dalle 08.20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45.