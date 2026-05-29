Poste assicura: “L’ufficio di Azzate riaprirà entro la prima di luglio”
Dopo lo sfogo del vicesindaco per il prolungarsi della sospensione dal 2023, l'azienda specifica fasi di cantiere e tempistiche: mancano alcuni impianti, ma nel giro di poco più di un mese
L’ufficio postale di Azzate riaprirà «entro la prima settimana di luglio». Lo mette nero su bianco una nota di Poste Italiane, dopo lo “sfogo” del vicesindaco Giacomo Tamborini, per il prolungarsi della chiusura dell’ufficio dal 2023.
A che punto siamo, dunque?
«Sull’ufficio postale di Azzate sono stati completati tutti gli interventi strutturali e sono arrivati gli arredi, l’ultima fase del progetto prevede l’allacciamento degli impianti di condizionamento, di quelli per il network di connessione e dei sistemi di sicurezza, tutte attività propedeutiche alla ripresa delle attività, a seguito dei quali sarà possibile completare il trasloco e la riapertura della sede prevista entro la prima settimana di luglio».
Se l’amministrazione si è fatta sentire, Poste Italiane ricorda che «ha informato anche l’Amministrazione Comunale, fornendo gli aggiornamenti, in coerenza con la volontà di mantenere un dialogo costante e trasparente verso la comunità locale».
Fino alla riapertura dell’ufficio postale, i servizi rimangono all’ufficio postale di Buguggiate – via Cavour 2, da lunedì a venerdì dalle 08.20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.