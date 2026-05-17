Premio Grilz, a Milano una settimana dedicata ai reporter di guerra

Torna a Milano il Premio Grilz, il riconoscimento giornalistico dedicato ad Almerigo Grilz, primo reporter di guerra italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Una settimana di eventi, incontri e testimonianze animerà il capoluogo lombardo per riflettere sul ruolo dell’informazione nei conflitti contemporanei e sul valore del racconto diretto dai fronti di guerra.

La manifestazione si aprirà domani, lunedì 18 maggio, alle 19, con la cerimonia di premiazione al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di via Romagnosi. A condurre la serata sarà lo speaker radiofonico Andro Merkù. Giornalisti, inviati, istituzioni e cittadini si ritroveranno per celebrare il lavoro di chi documenta guerre, crisi internazionali ed emergenze umanitarie direttamente dai territori più difficili del mondo.

Nel corso dell’evento saranno inoltre consegnate le targhe agli “Amici di Almerigo” al tenente colonnello Saverio Cucinotta, impegnato a lungo all’estero al fianco dei reporter, e a Nicola Minasi, capo dell’Unità di crisi della Farnesina. Dal 25 al 30 maggio il Premio Grilz proseguirà a Palazzo Lombardia con la mostra multimediale “Dentro il Fuoco”, percorso immersivo tra fotografie, video e testimonianze dai teatri di guerra.

L’esposizione raccoglie i lavori di alcuni dei più autorevoli inviati e fotoreporter italiani, tra cui Fausto Biloslavo e Gabriele Micalizzi, insieme agli autori premiati nelle ultime edizioni del contest. «Come Regione Lombardia abbiamo sostenuto fin dall’inizio questo progetto», ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, sottolineando l’importanza di un’iniziativa nata «per supportare i giovani talenti e rendere omaggio ad Almerigo Grilz».

Caruso ha evidenziato come il premio restituisca centralità al giornalismo sul campo e al coraggio di chi rischia la vita per raccontare la realtà dei conflitt