Premio italiani, la Pallacanestro Varese incassa quasi 90mila euro da Legabasket

Incasso extra piuttosto corposo, anche in assenza di playoff, per la Pallacanestro Varese. La Legabasket ha infatti ufficializzato i premi per le società legati all’impiego di giovani e giovanissimi giocatori italiani e il club biancorosso ha vinto il primo riconoscimento nella categoria degli Under 23 alla quale concorrono tutte le società (quella per gli Under 26 invece è aperta solo a quelle che completano l’annata con la formula del 5+5).

In questo modo Varese incasserà poco meno di 88 mila euro, quelli previsti dal regolamento che concede premi alle prime cinque di ogni graduatoria: alle spalle della Openjobmetis si sono piazzate nell’ordine Sassari, Treviso, Trento e Cremona mentre Cantù ha vinto la graduatoria U26 con Cremona seconda (e ultima, visto che sono le uniche formazioni che hanno impiegato cinque stranieri).

Il risultato è quasi per intero dovuto all’impiego di Elisee Assui visto che per il computo sono considerati i giocatori di passaporto e formazione italiana impiegati nelle prime 27 giornate (nel caso di Varese conta anche la partita con Trapani, poi cancellata dagli annali per l’esclusione dei siciliani). Assui tra l’altro vale triplo: il suo minutaggio è stato moltiplicato per tre come prevede il regolamento per i giocatori che dopo aver completato la formazione sono rimasti per due anni nella stessa società. .

Come noto, l’anno prossimo la Openjobmetis ben difficilmente concorrerà al premio ottenuto nelle ultime due stagioni (salvo innesti di mercato molto giovani) visto che Assui volerà in America per giocare in NCAA. L’ala di classe 2003 in un primo tempo era stato ingaggiato dalla George Washington University, poi ha invece annunciato che vestirà la maglia di Florida State nella prestigiosa conference ACC.