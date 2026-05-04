Prezzi dei carburanti nel mirino, controlli e sanzioni della Guardia di Finanza di Como

Controlli rafforzati sui distributori di carburante in provincia di Como, dove la Guardia di finanza ha intensificato l’attività di verifica per tutelare consumatori e mercato. Il bilancio parla di quattro sanzioni elevate a seguito di irregolarità riscontrate sui prezzi praticati.

L’operazione, condotta dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce in un contesto di aumento dei carburanti legato alle tensioni geopolitiche internazionali, con effetti diretti sul costo della vita e sulle attività economiche .

L’attività ha riguardato diversi impianti di distribuzione sul territorio provinciale, selezionati anche grazie ad analisi di rischio e al lavoro congiunto con il Garante per la sorveglianza dei prezzi e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy .

L’obiettivo è quello di “intercettare e contrastare ogni forma di fenomeno speculativo”, si legge in una nota del Comando provinciale, verificando che i prezzi alla pompa siano correttamente comunicati e non alterati da pratiche scorrette .

Nel dettaglio, il Gruppo di Como ha accertato nei confronti di quattro distributori diverse violazioni. Tra queste: discordanza tra i prezzi esposti e quelli effettivamente praticati; mancata esposizione del differenziale tra “servito” e “self”, e infine omissioni nella comunicazione delle variazioni di prezzo al portale ministeriale.

La normativa prevede infatti l’obbligo per i gestori di comunicare periodicamente i prezzi attraverso il portale “Osservaprezzi carburanti”, uno strumento pensato per garantire trasparenza e monitoraggio costante dell’andamento del mercato .

L’intensificazione dei controlli, sottolinea la Guardia di finanza, rientra nella più ampia attività di presidio della legalità economica, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire una concorrenza leale tra operatori.