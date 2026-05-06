Primo anno di attività per l’associazione “Rescaldina tutto l’anno”: “Vogliamo costruire qualcosa di grande”

Primo “compleanno” per l’associazione “Rescaldina tutto l’anno”, realtà nata con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali, artistiche e sociali in paese che nel suo primo anno di vita ha lavorato con l’obiettivo di «contribuire a costruire un percorso che mette al centro la comunità e il valore della cultura come collante sociale».

In questo primo anno l’associazione ha organizzato manifestazioni come “Musimangiando sotto le stelle”, “Natale nel Mondo” in collaborazione con la Consulta Cultura e lo scambio degli auguri pasquali in piazza Chiesa, ma anche momenti di approfondimento culturale come il seminario “Capire la finanza per stare meglio oggi e domani” tenuto dall’educatore AIEF Giovanni Cattaneo e l’incontro “Il mondo vegetale è invisibile?” a cura dell’esperto di botanica e divulgatore Daniele Luppi. Poi il caffè letterario “Poesie e dintorni” in memoria di Angelo Mocchetti, organizzato insieme alla Pro Loco e all’Ensemble Amadeus di Rescaldina con la partecipazione di Erica Caimi, Anna Dolores, Mario Dusi, Massimo Frascoli e Gigi Rossetti.

«Questo primo anno è stato possibile grazie all’impegno e alla passione di tante persone – sottolinea il presidente Fabio Gasparri -. Un sentito ringraziamento va in primo luogo ai membri del consiglio direttivo per l’impegno e la dedizione dimostrati: Anna Cozzi, Enrico Carnovali, Cinzia Chini, e Regina Perotta. Un grazie sincero a tutti i soci, cuore pulsante dell’associazione, ai sostenitori e partner che hanno creduto nel progetto e lo hanno supportato concretamente. Fondamentale è stata inoltre la collaborazione con le realtà istituzionali e associative locali, tra cui la Consulta Cultura del Comune di Rescaldina e la Pro Loco, con cui si auspica di proseguire un percorso condiviso e sempre più strutturato».

«In questo primo anno abbiamo gettato le basi, ma soprattutto abbiamo visto nascere relazioni, entusiasmo e senso di appartenenza – commentano dall’associazione -. Non ci fermiamo mai: sono già in programma nuovi eventi che includeranno un concerto di rock band in piazza, seminari scientifici, mostre di quadri e l’organizzazione di un incontro pubblico sulla prevenzione del disagio giovanile e il contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti. È su questa strada che vogliamo proseguire per costruire qualcosa di ancora più grande».