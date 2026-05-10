Primo decollo per Gran Canaria: torna operativa la pista di Malpensa

Con un volo Ryanair per Gran Canaria è tornata operativa alle 6 del mattino di domenica 11 maggio la pista 35L dell’aeroporto di Malpensa, rimasta chiusa per quasi due mesi per un importante intervento di riqualificazione.

Dopo il volo per le Canarie, la pista ha accolto anche altri voli per Londra, Palermo e Zurigo, segnando il ritorno alla piena operatività dello scalo.

Due mesi di lavori sulla pista

La pista 35L, quella situata a sinistra guardando verso nord, era stata chiusa lo scorso 16 marzo. I lavori hanno interessato il completo rifacimento della superficie per una lunghezza di quasi quattro chilometri, su un’area complessiva pari a circa 40 campi da calcio.

Oltre al nuovo asfalto sono stati sostituiti gli apparati luminosi di segnalazione per i piloti e ampliati i canali di drenaggio delle acque, con l’obiettivo di migliorare la gestione degli eventi meteorologici intensi. Quest’ultimo intervento è stato realizzato anche grazie a fondi europei.

Le prove tecniche prima della riapertura

Dal punto di vista tecnico la pista era stata riaperta già nella giornata di sabato 10 maggio, quando si sono svolte le operazioni di taratura delle radioassistenze alla navigazione.

Per le verifiche è stato impiegato un Piaggio P-180 di Enav, velivolo specializzato utilizzato proprio per controllare il corretto funzionamento dei sistemi di assistenza ai piloti durante le fasi di atterraggio e decollo.

La riapertura della pista rappresenta un passaggio importante per la piena efficienza di Malpensa, soprattutto in vista dell’aumento del traffico aereo previsto nei mesi estivi.