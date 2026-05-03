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Principio d’incendio in una palazzina a Cassano Magnago: paura in via Torino

Le fiamme sono divampate su un balcone al quarto piano. L'edificio è stato evacuato a scopo precauzionale per consentire le operazioni di spegnimento. Nessun ferito

Generico 27 Apr 2026

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a Cassano Magnago. Intorno alle 14:50, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire d’urgenza in via Torino per un incendio scoppiato in un condominio.

L’intervento

Il rogo ha interessato alcuni suppellettili depositati su un balcone situato al quarto piano della palazzina. La colonna di fumo, visibile a distanza, ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono giunte due autopompe e un’autoscala: la rapidità d’azione degli operatori ha permesso di circoscrivere le fiamme in breve tempo, evitando che il fuoco si propagasse all’interno dell’appartamento o ai piani superiori.

Evacuazione e sicurezza

Per garantire la massima sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso, tutti i condomini sono stati evacuati a scopo precauzionale. Le famiglie sono rimaste in strada per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell’area interessata e alla verifica dell’assenza di focolai residui.

Una volta accertata la stabilità della situazione, i residenti sono stati fatti rientrare nelle proprie abitazioni. Fortunatamente, al termine dell’emergenza non si sono registrati feriti o persone intossicate dal fumo. Sono ora in corso i rilievi per determinare con precisione la causa che ha innescato la scintilla iniziale sul balcone.

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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