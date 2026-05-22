Private debt, nasce l’Osservatorio Liuc-Aifi per monitorare un mercato in crescita

È stato presentato il 21 maggio il nuovo Osservatorio Private Debt, promosso da Liuc Business School in collaborazione con AIFI, con il supporto di Sella Investment Banking, dello studio legale Dentons e con il patrocinio di CDP. L’iniziativa nasce in una fase di forte evoluzione del mercato del private debt, sia a livello internazionale sia in Italia, dove gli strumenti di debito privato stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante accanto al credito bancario tradizionale.

Negli ultimi anni il comparto ha registrato una crescita significativa, sostenuta dalla domanda di soluzioni di finanziamento alternative e dall’interesse degli investitori istituzionali verso asset capaci di garantire diversificazione, rendimento e vicinanza all’economia reale.

Secondo i dati AIFI-CDP, gli investimenti di private debt in Italia sono passati dai 2,3 miliardi di euro del 2021 ai 6,8 miliardi del 2025, triplicando in cinque anni. Nonostante l’espansione, il mercato italiano resta relativamente giovane e ancora in fase di strutturazione. Proprio per questo l’Osservatorio punta a creare un presidio stabile di analisi e monitoraggio, capace di offrire una visione organica del settore e di colmare il gap informativo che ancora caratterizza il comparto.

L’attività si svilupperà lungo due direttrici principali. La prima riguarda la realizzazione di un indicatore sintetico proprietario, costruito integrando dati relativi all’attività degli operatori con variabili macro-finanziarie e indicatori economici, per misurare nel tempo l’evoluzione del mercato. La seconda sarà dedicata alla mappatura dell’ecosistema italiano del private debt, attraverso la raccolta e la classificazione delle informazioni relative alle operazioni e ai soggetti coinvolti, con l’obiettivo di ricostruire ruoli, relazioni, settori interessati e distribuzione geografica.

Le analisi verranno effettuate attraverso il monitoraggio di fonti pubbliche qualificate, come siti web degli operatori, newsletter, comunicati stampa e report di settore, affiancate da momenti di confronto diretto con gli operatori del mercato. I risultati saranno diffusi tramite aggiornamenti semestrali sull’andamento dell’indicatore, un report annuale dedicato al mercato italiano del private debt e focus tematici su specifici aspetti del comparto. Secondo Anna Gervasoni, Rettore LIUC e presidente del Comitato scientifico dell’Osservatorio, il progetto rappresenta un ulteriore tassello nel lavoro di ricerca dell’ateneo sui mercati privati e sul ruolo del private capital nello sviluppo delle imprese. Alessia Muzio, responsabile Ufficio Studi AIFI e direttore dell’Osservatorio, ha sottolineato l’obiettivo di offrire a operatori, investitori, imprese e istituzioni uno strumento utile per comprendere l’evoluzione del settore e favorire un confronto più informato tra i diversi attori del mercato.