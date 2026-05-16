Produttori locali e live music protagonisti della festa a Venegono Inferiore “Calici, Sapori e Motori”

Vino, musica dal vivo, gin artigianali e auto d’epoca per una serata all’insegna della convivialità. Sabato 6 giugno torna a Venegono Inferiore “Calici, Sapori e Motori”, evento organizzato dalla Pro Loco Venegono Inferiore al Parco Menotti.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, animerà il parco dalle 16 fino a mezzanotte con degustazioni, esposizioni e intrattenimento immersi nell’atmosfera estiva.

Vini varesini, gin artigianali e street food

Protagonisti dell’evento saranno i produttori di vino della provincia di Varese, affiancati da stand gastronomici e da una selezione di gin artigianali e specialità locali. L’iniziativa punta a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un percorso tra sapori, degustazioni e momenti di incontro aperti al pubblico.

Auto d’epoca e musica dal vivo

Accanto all’area dedicata al food e beverage, il pubblico potrà ammirare un’esposizione di auto d’epoca e assistere a concerti e musica dal vivo durante tutta la serata.

Il Parco Menotti diventerà così uno spazio di aggregazione tra relax, convivialità e intrattenimento. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 27 giugno.