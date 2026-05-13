Progetto 32 Comuni a Castellanza: giornata di prevenzione per adulti e bambini
Mercoledì 20 maggio, dalle 15 alle 18, i professionisti di ASST Valle Olona offrono consulenze fisioterapiche, logopediche e di igiene dentale
Mercoledì 20 maggio il Comune di Castellanza ospiterà un pomeriggio interamente dedicato alla salute e al benessere della comunità. Dalle 15 alle 18, i professionisti del Polo Territoriale di ASST Valle Olona saranno a disposizione di cittadini e famiglie per consulenze gratuite e attività di educazione sanitaria, nell’ambito del progetto “Valle Olona per la tua salute”, promosso dalla direzione socio sanitaria di ASST Valle Olona in collaborazione con le Amministrazioni Comunali del territorio.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di promozione della salute di prossimità, in linea con la Missione 6 del PNRR, che punta a rafforzare i servizi sanitari territoriali attraverso attività preventive, educazione alla salute e interventi calibrati sui bisogni delle singole comunità. Per gli adulti, il pomeriggio prevede consulenze fisioterapiche finalizzate all’individuazione di eventuali disfunzioni motorie e alla valutazione del rischio di caduta, affiancate dagli interventi dell’Infermiere di Famiglia e Comunità per la rilevazione dei parametri vitali, l’educazione sanitaria e terapeutica e indicazioni sui corretti stili di vita. L’accesso è libero e senza prenotazione.
Per i bambini e le famiglie sono invece disponibili consulenze logopediche con screening linguistico e attività di prevenzione oro-dentale a cura dell’igienista dentale, con consigli dedicati alla salute del cavo orale. Le visite si svolgono dalle 15 alle 18 in slot da 15 minuti ciascuna e la prenotazione è obbligatoria: è possibile riservare il proprio posto scrivendo all’indirizzo staffsindaco@comune.castellanza.va.it
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