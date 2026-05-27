Progetto Concittadino lancia “Varese 2027”: “Una nuova stagione civica per la città”

Progetto Concittadino apre il percorso verso le elezioni amministrative del 2027 con la presentazione del documento “Varese 2027 – La nuova stagione civica”. L’incontro è in programma sabato 30 maggio alle 10.30 al bar Globe di via Sacco 6 a Varese.

Il movimento civico presenta una proposta politica fondata su sostenibilità ambientale, giustizia sociale, partecipazione democratica e innovazione urbana. Nel documento viene riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi dieci anni dalle amministrazioni guidate da Davide Galimberti, ma anche la necessità di guardare oltre.

“Il 2027 non può essere soltanto una scadenza elettorale – afferma Progetto Concittadino – ma deve rappresentare l’inizio di una nuova stagione civica capace di affrontare le grandi trasformazioni sociali, ambientali ed economiche del nostro tempo”.

Il movimento rivendica il proprio ruolo “autonomo ma pienamente all’interno della costruzione di un centro-sinistra largo, civico, europeista e di governo”, ricordando il contributo portato in questi anni su temi come transizione ecologica, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, cultura e contrasto alle disuguaglianze.

Tra le priorità indicate nel documento ci sono gli investimenti sui giovani, il rafforzamento delle politiche ambientali, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali e una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Particolare attenzione viene dedicata anche al coinvolgimento di nuove energie civiche, associazioni e giovani generazioni nella costruzione del programma e della futura coalizione progressista.

“Vogliamo contribuire alla costruzione di una città più verde, più giusta e più partecipata – conclude Progetto Concittadino – capace di tenere insieme innovazione, coesione sociale e bene comune”.