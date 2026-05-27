Varese News

Varese Laghi

Progetto Sintab: iniziati i lavori di riqualificazione per il sentiero “Rio dei Gioghi” di Ligurno

Dopo i danni causati dal maltempo e dalle forti piogge delle ultime settimane sono iniziati gli interventi per la messa in sicurezza del tracciato nella frazione di Ligurno

progetto sintab ligurno

Sono partiti i lavori per la riqualificazione del sentiero CAI «Rio dei Gioghi» nella frazione di Ligurno, a Cantello. L’intervento rientra nel progetto Sintab (Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità) e punta a restituire alla comunità un percorso sicuro, accessibile e arricchito da contenuti didattici e ambientali.

Un sopralluogo per definire il cantiere

Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo operativo alla presenza delle imprese e dei professionisti incaricati. L’incontro è servito per definire gli ultimi dettagli tecnici e, soprattutto, per verificare lo stato del tracciato dopo le abbondanti piogge delle ultime settimane. Il maltempo ha infatti causato diverse criticità, tra cui la presenza di alberi schiantati che rendevano difficile il passaggio.

Gli interventi tecnici e la sicurezza

Il piano dei lavori prevede una serie di azioni mirate al consolidamento del sentiero. Si procederà inizialmente con una pulizia generale e la rimozione dei materiali instabili, per poi passare alla messa in sicurezza dei versanti e dei massi. Particolare attenzione sarà dedicata alla regimazione delle acque meteoriche e al consolidamento del fondo, interventi fondamentali per garantire la tenuta del percorso nel tempo e prevenire nuovi smottamenti.

Valorizzazione didattica e nuove strutture

Oltre alla sicurezza, il progetto punta sulla valorizzazione naturalistica. L’accesso al sentiero sarà riqualificato e lungo il percorso verranno installate strutture informative in legno. Sono previsti nuovi punti di sosta e approfondimento per permettere a escursionisti e scolaresche di conoscere meglio la biodiversità locale, trasformando il collegamento tra Ligurno e il Rio dei Gioghi in una vera e propria risorsa ambientale per tutto il territorio.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.