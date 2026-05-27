Progetto Sintab: iniziati i lavori di riqualificazione per il sentiero “Rio dei Gioghi” di Ligurno
Dopo i danni causati dal maltempo e dalle forti piogge delle ultime settimane sono iniziati gli interventi per la messa in sicurezza del tracciato nella frazione di Ligurno
Sono partiti i lavori per la riqualificazione del sentiero CAI «Rio dei Gioghi» nella frazione di Ligurno, a Cantello. L’intervento rientra nel progetto Sintab (Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità) e punta a restituire alla comunità un percorso sicuro, accessibile e arricchito da contenuti didattici e ambientali.
Un sopralluogo per definire il cantiere
Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo operativo alla presenza delle imprese e dei professionisti incaricati. L’incontro è servito per definire gli ultimi dettagli tecnici e, soprattutto, per verificare lo stato del tracciato dopo le abbondanti piogge delle ultime settimane. Il maltempo ha infatti causato diverse criticità, tra cui la presenza di alberi schiantati che rendevano difficile il passaggio.
Gli interventi tecnici e la sicurezza
Il piano dei lavori prevede una serie di azioni mirate al consolidamento del sentiero. Si procederà inizialmente con una pulizia generale e la rimozione dei materiali instabili, per poi passare alla messa in sicurezza dei versanti e dei massi. Particolare attenzione sarà dedicata alla regimazione delle acque meteoriche e al consolidamento del fondo, interventi fondamentali per garantire la tenuta del percorso nel tempo e prevenire nuovi smottamenti.
Valorizzazione didattica e nuove strutture
Oltre alla sicurezza, il progetto punta sulla valorizzazione naturalistica. L’accesso al sentiero sarà riqualificato e lungo il percorso verranno installate strutture informative in legno. Sono previsti nuovi punti di sosta e approfondimento per permettere a escursionisti e scolaresche di conoscere meglio la biodiversità locale, trasformando il collegamento tra Ligurno e il Rio dei Gioghi in una vera e propria risorsa ambientale per tutto il territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.