Progetto Sintab: iniziati i lavori di riqualificazione per il sentiero “Rio dei Gioghi” di Ligurno

Sono partiti i lavori per la riqualificazione del sentiero CAI «Rio dei Gioghi» nella frazione di Ligurno, a Cantello. L’intervento rientra nel progetto Sintab (Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità) e punta a restituire alla comunità un percorso sicuro, accessibile e arricchito da contenuti didattici e ambientali.

Un sopralluogo per definire il cantiere

Nei giorni scorsi si è tenuto un sopralluogo operativo alla presenza delle imprese e dei professionisti incaricati. L’incontro è servito per definire gli ultimi dettagli tecnici e, soprattutto, per verificare lo stato del tracciato dopo le abbondanti piogge delle ultime settimane. Il maltempo ha infatti causato diverse criticità, tra cui la presenza di alberi schiantati che rendevano difficile il passaggio.

Gli interventi tecnici e la sicurezza

Il piano dei lavori prevede una serie di azioni mirate al consolidamento del sentiero. Si procederà inizialmente con una pulizia generale e la rimozione dei materiali instabili, per poi passare alla messa in sicurezza dei versanti e dei massi. Particolare attenzione sarà dedicata alla regimazione delle acque meteoriche e al consolidamento del fondo, interventi fondamentali per garantire la tenuta del percorso nel tempo e prevenire nuovi smottamenti.

Valorizzazione didattica e nuove strutture

Oltre alla sicurezza, il progetto punta sulla valorizzazione naturalistica. L’accesso al sentiero sarà riqualificato e lungo il percorso verranno installate strutture informative in legno. Sono previsti nuovi punti di sosta e approfondimento per permettere a escursionisti e scolaresche di conoscere meglio la biodiversità locale, trasformando il collegamento tra Ligurno e il Rio dei Gioghi in una vera e propria risorsa ambientale per tutto il territorio.