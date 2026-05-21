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Prosegue il completamento delle ciclabili della Valcuvia, a fine anno pronto il tratto fino a Brenta

Inizio lavori a luglio nella tratta Cuvio - Cuveglio. Per il tratto Azzio - Gemonio sono in corso sia l’approvazione dei progetti esecutivi sia la procedura espropriativa

la pista ciclabile cuveglio - rancio valcuvia

Prosegue il potenziamento della rete di percorsi ciclabili, con il nuovo tratto CuvioGemonio. Lo fa sapere in una nota la Comunità montana Valli del Verbano.

Sul tratto di Brenta (Lotto 4) l’avvio dei lavori è previsto tra fine maggio e inizio giugno, con conclusione entro fine anno, mentre per i Lotti 1 e 2, che interessano
Cuvio e il collegamento Cuvio – Cuveglio, l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio della gara sono in programma per metà-fine giugno, con inizio lavori a luglio.

L’APPROFONDIMENTO 

La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese

Sul tratto di Casalzuigno è in via di conclusione la procedura espropriativa e l’approvazione del progetto esecutivo è attesa a luglio. Per il tratto Azzio – Gemonio,
infine, sono in corso sia l’approvazione dei progetti esecutivi sia la procedura espropriativa.

In parallelo, è già in corso la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di alcuni tratti esistenti, altro importante intervento finanziato da Regione Lombardia.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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