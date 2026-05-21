Prosegue il completamento delle ciclabili della Valcuvia, a fine anno pronto il tratto fino a Brenta

Prosegue il potenziamento della rete di percorsi ciclabili, con il nuovo tratto Cuvio – Gemonio. Lo fa sapere in una nota la Comunità montana Valli del Verbano.

Sul tratto di Brenta (Lotto 4) l’avvio dei lavori è previsto tra fine maggio e inizio giugno, con conclusione entro fine anno, mentre per i Lotti 1 e 2, che interessano

Cuvio e il collegamento Cuvio – Cuveglio, l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio della gara sono in programma per metà-fine giugno, con inizio lavori a luglio.

Sul tratto di Casalzuigno è in via di conclusione la procedura espropriativa e l’approvazione del progetto esecutivo è attesa a luglio. Per il tratto Azzio – Gemonio,

infine, sono in corso sia l’approvazione dei progetti esecutivi sia la procedura espropriativa.

In parallelo, è già in corso la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di alcuni tratti esistenti, altro importante intervento finanziato da Regione Lombardia.