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Gallarate/Malpensa

Protesi bilaterale di ginocchio in un unico intervento: caso di successo a Gallarate

All’ospedale di Gallarate intervento innovativo su un paziente con grave gonartrosi: doppia protesi in una sola seduta, recupero rapido e senza complicanze

Generico 27 Apr 2026

Un intervento innovativo e un recupero rapido per un paziente affetto da grave gonartrosi bilaterale: all’ospedale di Gallarate è stato eseguito con successo un intervento di protesi totale di ginocchio bilaterale in un’unica seduta.

Il caso riguarda un uomo di 60 anni con una forma avanzata della patologia, caratterizzata da dolore intenso e forte limitazione della mobilità. Dopo il fallimento delle terapie conservative e valutate le buone condizioni generali del paziente, i medici hanno optato per la soluzione chirurgica simultanea.

L’intervento, della durata complessiva di circa 140 minuti, ha previsto l’impianto di protesi totali cementate su entrambe le ginocchia. Grazie all’utilizzo di protocolli avanzati per il controllo del sanguinamento e a un approccio fast-track nel post-operatorio, non si sono rese necessarie trasfusioni.

Il decorso è stato regolare, senza complicanze significative: il paziente è stato mobilizzato entro 24 ore dall’intervento e ha iniziato il carico assistito già dal secondo giorno. Dopo una settimana è stato trasferito in riabilitazione, mentre a due mesi dall’operazione ha recuperato la deambulazione autonoma, con un netto miglioramento della qualità della vita.

Secondo il direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia di Gallarate, il dottor Angelantonio Pascazio, la protesi bilaterale simultanea rappresenta una soluzione efficace e sicura in pazienti selezionati, permettendo un recupero più rapido e una gestione complessiva più efficiente del percorso terapeutico.

Un risultato che conferma l’importanza della corretta selezione dei pazienti e dell’utilizzo di protocolli chirurgici e riabilitativi avanzati per ottenere esiti ottimali anche in interventi complessi.

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Pubblicato il 03 Maggio 2026
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