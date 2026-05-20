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Protezione civile: al via la presentazione del piano della città metropolitana di Milano

Il contenuto del documento verrà illustrato ai Comuni del territorio. In agenda quattro incontri per condividere le strategie di prevenzione e risposta alle emergenze

Protezione civile di Buguggiate

Scenari di rischio, prevenzione e strategia di risposta alle emergenze: la Città metropolitana di Milano avvia un ciclo di incontri dedicati alla presentazione del Piano di Protezione Civile (PPC), rivolto alle Amministrazioni comunali, ai tecnici e a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di protezione civile sul territorio.

Il Piano, adottato a fine 2025, è il risultato di un grande lavoro di analisi del territorio e dei rischi ad esso attribuibili da parte del Servizio di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano. Il documento rappresenta uno strumento fondamentale per la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi, nonché per la gestione e il superamento delle emergenze, in un contesto territoriale sempre più esposto a situazioni critiche.

Esso costituisce inoltre un riferimento operativo essenziale per il coordinamento delle azioni di protezione civile, il rafforzamento della capacità di risposta e il supporto alle amministrazioni locali nelle attività di pianificazione e gestione del rischio. La Città metropolitana di Milano vuole ora condividere ed illustrare nel dettaglio il documento a tutti gli stakeholders, in un’ottica di partecipazione e di reale condivisione delle strategie operative in situazioni emergenziali.

Gli incontri saranno organizzati secondo la ripartizione del Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile (CCV-MI), nelle Aree A, B, C e D, e si terranno nelle seguenti date:
• 26 maggio, Area A – Milano, ore 15.00
• 28 maggio, Area D – Pioltello, ore 15.00
• 16 giugno, Area B – Rosate, Centro Civico Morosini, ore 15.00
• 23 giugno, Area C – Inveruno, ore 10.00

«Il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità dei territori di prevenire e gestire le emergenze, in un contesto segnato da rischi sempre più complessi. Non si tratta solo di un documento tecnico, ma di un supporto concreto per le amministrazioni comunali e di uno strumento di conoscenza e consapevolezza per i cittadini, reso accessibile attraverso la consultazione online. Con questo percorso di incontri vogliamo condividerne contenuti e opportunità, consolidando la collaborazione tra istituzioni, volontariato e comunità e costruendo un sistema di protezione civile sempre più integrato ed efficace a supporto sia di chi si trova a prevenire e gestire le emergenze, sia della cittadinanza che ha l’opportunità di conoscere più da vicino il territorio e le sue criticità”, afferma la consigliera delegata alla protezione civile Sara Bettinelli.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026
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