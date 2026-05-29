Province lombarde a confronto con il presidente della Lombardia Fontana a Varese

Le Province lombarde fanno fronte comune e portano a Regione Lombardia le principali istanze dei territori. È stato questo il senso dell’incontro svoltosi venerdì 29 maggio tra il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Consiglio direttivo di UPL – Unione Province Lombarde, riunito a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese.

All’incontro hanno preso parte il Presidenti della Provincia di Monza e della Brianza (e di Upl) Luca Santambrogio, Fiorenzo Bongiasca (Como), Roberto Mariani (Cremona), Alessandra Hofmann (Lecco), Davide Menegola (Sondrio) e Marco Magrini (Varese), insieme al Direttore UPL Dario Rigamonti.

Il confronto con il Presidente Fontana ha rappresentato un importante momento istituzionale per condividere criticità, priorità e prospettive che coinvolgono gli enti provinciali lombardi, chiamati quotidianamente a garantire servizi essenziali a cittadini e imprese.

Tra i temi affrontati, particolare rilievo ha assunto la riforma delle Province, rispetto alla quale il Presidente Fontana ha sottolineato l’opportunità di avviare un percorso dal basso, a partire proprio dalle Province lombarde, con l’obiettivo di costruire una proposta condivisa di riforma da sottoporre ai livelli istituzionali competenti.

Si è poi discusso del tema del rilancio delle funzioni regionali delegate alle Province, considerato un nodo strategico per garantire lo sviluppo di Regione Lombardia.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla situazione degli edifici scolastici provinciali, che richiede interventi costanti e programmati in materia di manutenzione, sicurezza e adeguamento strutturale, a tutela delle migliaia di studenti che quotidianamente frequentano le scuole del territorio.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del Piano Nazionale di Ripristino della Natura, rispetto al quale le Province hanno evidenziato la necessità di un’azione congiunta di tutte le istituzioni, Regione, Province, Città metropolitane e Comuni per limitarne la portata sul ripristino degli ecosistemi urbani e ricondurne i suoi contenuti alla correttezza giuridica, chiedendo di far parte dell’Osservatorio nazionale dal quale sono state inspiegabilmente escluse.

Tra gli altri argomenti oggetto del confronto figurano la proposta di modifica della legge regionale 12/2005 per semplificare l’iter di adozione del PTCP.

Le Province lombarde confermano così la volontà di proseguire nel dialogo istituzionale con Regione Lombardia, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e rafforzare il ruolo degli enti di area vasta al servizio delle comunità locali.

La riunione del Consiglio Direttivo UPL, che ha preceduto l’incontro con il Presidente Fontana, ha inoltre preso atto della nomina di Luca Santambrogio e Marco Magrini nel Direttivo nazionale UPI, rafforzando così la rappresentanza lombarda negli organismi nazionali.