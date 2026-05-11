Puliamo il Lago di Varese: sabato 30 maggio iniziativa di Lions Club Varese Insubria e PlasticFree
Una camminata ecologica lungo la sponda sud per raccogliere rifiuti e sensibilizzare grandi e piccoli sull'inquinamento da plastica
Sabato 30 maggio il lago di Varese protagonista di una mattinata all’insegna della cura dell’ambiente. Il Lions Club Varese Insubria, in collaborazione con l’associazione PlasticFree, organizza una camminata ecologica con cleanup lungo la pista ciclo-pedonale che collega il parcheggio del Santuario della Madonnina del Lago di Azzate alla darsena di Cazzago Brabbia.
L’appuntamento è per le ore 9.00 al parcheggio del Santuario di Azzate. L’iniziativa è aperta a tutti — adulti e bambini — e includerà un momento formativo curato da PlasticFree sull’importanza del riciclo e sui danni dell’inquinamento da plastica. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti saranno gestiti da Coinger.
L’evento, sostenuto dalla Lions Club International Foundation (LCIF), ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Azzate, Galliate Lombardo, Bodio Lomnago e Cazzago Brabbia.
Un pomeriggio — pardon, una mattinata — per dimostrare che prendersi cura del proprio territorio si può fare insieme, concretamente e con il sorriso.
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