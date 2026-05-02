Quando i numeri diventano memoria: l’umanità nascosta nei censimenti di Luciano Zatta

Numeri e persone, l’opera di Luciano Zatta edita da “Il mio libro”, si presenta come un testo tanto curioso quanto profondamente eccentrico. Fin dall’originale introduzione, l’autore – insegnante di lettere a riposo – chiarisce che il suo non è un esercizio letterario fine a se stesso, bensì uno strumento antropologico capace di farsi testimone del tempo. Un tempo in cui, parafrasando la splendida The Circle Game di Joni Mitchell – colonna sonora delle radio libere nel biennio 1976/77 – le stagioni continuano a rincorrersi e i cavalli della giostra non smettono di oscillare.

Affiancato dai nipoti Simone e Gabriele Broggini, Zatta ha raccolto i censimenti dei comuni di Azzate, Brunello e Buguggiate dal 1951 al 2021. A un primo sguardo, potrebbe sembrare un’operazione di nicchia, un semplice omaggio accademico alla propria terra. Al contrario, questi dati costituiscono l’ordito e la trama del tappeto del tempo: un corollario di testimonianze che offrono uno spaccato autentico di una storia che, se osservata con la lente d’ingrandimento, si trasforma in uno spartito emozionante capace di riguardare ognuno di noi.

Citando Carlo Greppi, l’autore ci ricorda che la maggior parte degli esseri umani non devia il corso dei grandi eventi né guida eserciti in battaglia; non scrive, insomma, la Storia con la S maiuscola. Eppure, proprio le vite minute, straordinariamente ordinarie, sanno rivelare quella verità profonda che spesso sfugge alle cronache ufficiali. È l’esaltazione delle piccole testimonianze reali che rende immensa una realtà insospettabile.

L’opera brilla nei passaggi di storie anche moderne (Black bloc), socialmente utili, in cui il dato numerico si fa carne. Emblematica è la riflessione sui cambiamenti microscopici nella vita di Nora e Sara Bianchi, negli anni ’60, l’educazione era affidata alla nonna Piera, pilastro del focolare che oggi sarebbe probabilmente destinata ai margini o a una RSA. Era un’epoca di pragmatismo e dignità, dove i figli aiutavano in casa e i pasti erano momenti di sobria condivisione.

Una realtà che stride con l’attuale declino demografico, dai tempi del baby boom del 1964, con oltre un milione di nati, siamo oggi precipitati ai minimi storici (355.000 nel 2025).

Questi racconti, quasi strappalacrime nella loro essenzialità contadina, ci parlano di un’Italia in cui tutto era necessario e nulla superfluo. Si legge del cambio merce in natura, come nel caso dei genitori che garantivano la manutenzione di una villa signorile in cambio dell’affitto, fino alla svolta dell’edicola di via XXV Aprile. Quest’ultima non era solo una rivendita di giornali, ma un autentico presidio culturale e sociale del territorio, dove ogni membro della famiglia offriva il proprio contributo.

Anche qui oggi tutto è mutato. Sono storie che risuonano familiari anche a chi, come me, è figlio di quella migrazione veneto-lombarda vissuta tra i tavoli di una trattoria in viale Belforte a Varese.

I censimenti, in questo libro, smettono di essere fredde statistiche, nascite, decessi e tassi di occupazione diventano i nervi sensibili del racconto, un movimento anagrafico che pulsa, soprattutto la scolarizzazione e i dati demografici dell’immigrazione, di vite straordinarie dalla prima all’ultima pagina.

L’unica nota di rammarico riguarda forse la scelta editoriale. Un’opera di tale spessore avrebbe meritato una ribalta più prestigiosa per trasformare questi testimoni del tempo in monili ancora più preziosi. Tuttavia, la sostanza resta intatta: come vuole il proverbio, non è il paniere a fare la differenza, ma la qualità delle uova che contiene.