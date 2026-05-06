Quando l’amore si tinge di giallo, a Varese in scena “Piccoli crimini coniugali”

Sabato 9 maggio, il salone parrocchiale di via Giannone ospita lo spettacolo diretto da Gaetano Giovi; una riflessione intensa sulle ombre del legame di coppia e la ricerca della verità

Un pomeriggio dedicato al grande teatro e all’indagine dei sentimenti. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 15:00, il salone parrocchiale di via Giannone 11 aprirà le porte per la messa in scena di “Piccoli crimini coniugali”, uno spettacolo realizzato in collaborazione con l’Associazione ME.TRO.

L’iniziativa è promossa dal Movimento Terza Età “Insieme con Amicizia” della Comunità Pastorale Beato Don Carlo Gnocchi, confermando l’impegno della parrocchia nel proporre momenti di aggregazione culturale di alto profilo per la cittadinanza.

Quando l’amore non sa parlare d’amore

Il dramma si sviluppa attorno a una trama fitta di mistero e tensione emotiva. La regia di Gaetano Giovi guida gli spettatori in un viaggio nelle pieghe di un matrimonio dove il passare del tempo sembra essere diventato un “cattivo alleato”. Al centro della scena i personaggi di Lisa e Gilles Sobiri, interpretati rispettivamente da Chiara Merlotti e dallo stesso Gaetano Giovi.

Attraverso un serrato confronto, i protagonisti si muovono tra menzogne e omissioni nel tentativo disperato e necessario di arrivare alla verità. Lo spettacolo esplora quel confine sottile dove l’affetto si tinge di “giallo”, offrendo una riflessione profonda su cosa resti di una relazione quando le parole abituali non bastano più a spiegare la realtà.

Dettagli dell’evento

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per la comunità di Giubiano, Bustecche, Lazzaretto, San Carlo e Bizzozero di ritrovarsi attorno a una narrazione teatrale coinvolgente e attuale.

Data: Sabato 9 maggio 2026

Orario: Ore 15:00

Luogo: Salone parrocchiale, via Giannone 11, Varese

Compagnia: Associazione ME.TRO.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di teatro che promette di emozionare e far riflettere sulle dinamiche universali dell’animo umano.