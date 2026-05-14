Quando piantare l’orto? La tradizione varesina dice a San Vittore

Grandinate intense, sbalzi termici e orti messi alla prova dal clima sempre più imprevedibile. È stato questo il tema al centro della puntata di “Materia del Giorno” con ospite Fabrizio Ballerio, presidente dell’Associazione Orticola Varesina, intervenuto dopo l’ennesimo temporale che ha colpito il Varesotto.

«Una volta la grandine era un fenomeno tipicamente estivo – ha spiegato Ballerio –. Oggi invece grandina a febbraio, marzo, aprile e persino in autunno. Il clima è cambiato completamente». Una situazione che sta creando problemi soprattutto a chi ha anticipato le coltivazioni dopo il caldo anomalo di aprile. «Ci siamo fatti ingolosire dalle temperature quasi estive e molti hanno piantato con quindici o venti giorni di anticipo. Adesso però siamo tornati a un clima da aprile».

Secondo il presidente dell’Orticola Varesina, i danni della grandine di maggio sono più pesanti rispetto a quelli estivi perché le piante sono ancora molto tenere. «I germogli e i frutticini sono delicati e si segnano facilmente». A soffrire di più, spiega, sono soprattutto mele, pere e pesche precoci, mentre uva e ulivi sono ancora in fase di pre-fioritura.

Nonostante il meteo instabile, per la tradizione varesina il mese di maggio resta comunque il momento giusto per iniziare l’orto. «Con San Vittore si può piantare tutto: pomodori, zucchine, peperoni, melanzane, cetrioli, meloni e angurie. Se si aspetta troppo, poi i raccolti arrivano tardissimo».

Ballerio consiglia però di proteggere sempre più le coltivazioni. «Chi tiene davvero all’orto oggi deve pensare a coperture e reti antigrandine. Anche una struttura semplice può salvare il raccolto». Per gli sbalzi termici notturni il suggerimento è utilizzare il “tessuto non tessuto”, materiale leggero che protegge le colture mantenendo qualche grado in più.

Spazio anche agli orti domestici e ai balconi. «L’orto si può fare tranquillamente anche in vaso – racconta Ballerio –. Serve soprattutto il sole: almeno mezza giornata di esposizione. Poi bastano vasi, cassette o persino sacchi di terriccio». Sul balcone però bisogna seguire maggiormente le piante, soprattutto con irrigazione e nutrimento. «In vaso le radici non possono cercarsi da sole acqua e sali minerali, quindi bisogna intervenire più spesso».

Durante la trasmissione è stata presentata anche la quarta edizione di “Ortobello”, il concorso promosso dall’Associazione Orticola Varesina dedicato agli orti più belli del territorio. Per partecipare sarà possibile inviare fotografie del proprio orto attraverso il sito dell’associazione. La premiazione si terrà il 30 agosto a Barza di Ispra.

Per le iscrizioni:

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