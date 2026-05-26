Varese News

Archivio

Quartieri in Festa: il 5 luglio Castellanza si ritrova tra vicini

L’appuntamento è fissato per il prossimo 5 luglio, con lo stesso spirito che aveva animato la prima edizione

festa quartieri castellanza

Dopo il positivo riscontro del 2024, l’Amministrazione Comunale di Castellanza ripropone la “Festa dei Quartieri”. L’appuntamento è fissato per il prossimo 5 luglio, con lo stesso spirito che aveva animato la prima edizione: avvicinare i cittadini, rafforzare i legami di buon vicinato e creare occasioni di incontro semplici ma capaci di generare relazioni autentiche tra chi abita lo stesso quartiere.

«L’idea è volutamente senza complicazioni –spiega il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni-. Gli abitanti di una stessa zona possono organizzare in autonomia una festa, un buffet o un aperitivo con i propri vicini, dando vita a momenti di convivialità diffusa in diversi punti della città. L’auspicio dell’Amministrazione è che l’iniziativa si propaghi spontaneamente, quartiere dopo quartiere, costruendo quella rete di prossimità e solidarietà che rende una comunità più coesa e accogliente per tutti».

Condividere un tavolo, scambiare due chiacchiere, conoscere (qualche volta “finalmente”) il nome di chi abita sul pianerottolo di fronte o nella casa a fianco: sono gesti piccoli che, tutti insieme, alimentano il senso di appartenenza a un luogo e contribuiscono a contrastare l’isolamento, una delle fragilità silenziose della vita contemporanea.

Chi desidera contribuire all’organizzazione della festa nel proprio quartiere può contattare il Comune scrivendo all’indirizzo email festadeiquartieri@comune.castellanza.va.it.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 26 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.