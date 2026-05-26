Quartieri in Festa: il 5 luglio Castellanza si ritrova tra vicini
L’appuntamento è fissato per il prossimo 5 luglio, con lo stesso spirito che aveva animato la prima edizione
Dopo il positivo riscontro del 2024, l’Amministrazione Comunale di Castellanza ripropone la “Festa dei Quartieri”. L’appuntamento è fissato per il prossimo 5 luglio, con lo stesso spirito che aveva animato la prima edizione: avvicinare i cittadini, rafforzare i legami di buon vicinato e creare occasioni di incontro semplici ma capaci di generare relazioni autentiche tra chi abita lo stesso quartiere.
«L’idea è volutamente senza complicazioni –spiega il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni-. Gli abitanti di una stessa zona possono organizzare in autonomia una festa, un buffet o un aperitivo con i propri vicini, dando vita a momenti di convivialità diffusa in diversi punti della città. L’auspicio dell’Amministrazione è che l’iniziativa si propaghi spontaneamente, quartiere dopo quartiere, costruendo quella rete di prossimità e solidarietà che rende una comunità più coesa e accogliente per tutti».
Condividere un tavolo, scambiare due chiacchiere, conoscere (qualche volta “finalmente”) il nome di chi abita sul pianerottolo di fronte o nella casa a fianco: sono gesti piccoli che, tutti insieme, alimentano il senso di appartenenza a un luogo e contribuiscono a contrastare l’isolamento, una delle fragilità silenziose della vita contemporanea.
Chi desidera contribuire all’organizzazione della festa nel proprio quartiere può contattare il Comune scrivendo all’indirizzo email festadeiquartieri@comune.castellanza.va.it.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.