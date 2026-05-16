Quattro Comuni, un solo lago: un confronto tra i candidati sindaco di Laveno Mombello, Luino, Stresa e Baveno
Sono quattoridici i candidati che si sfideranno nelle due località piemontesi e nelle due cittadine lombarde. L'associazione Lands Lake – Terre di Lago propone un incontro che guardi all'insieme dell'area del Verbano
Un dibattito elettorale su due sponde: lo propone l’associazione Lands Lake – Terre di Lago, che con una lettera aperta ha invitato tutti i 14 candidati sindaco dei quattro Comuni rivieraschi del Lago Maggiore chiamati al voto il 24 e 25 maggio: Laveno Mombello, Luino, Stresa e Baveno.
Il Forum del Lago Maggiore si terrà martedì 19 maggio alle ore 14.00 su piattaforma Zoom, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di confronto pubblico, ordinato e paritario sui temi strategici del lago: governance di bacino, mobilità, navigazione, accessibilità, ambiente, turismo, waterfront, filiere locali e qualità territoriale.
“L’idea è semplice, ma non banale: per una volta provare a guardare il Lago Maggiore non dal solo campanile comunale, ma dalla sua vera scala” si legge nella lettera aperta. “Perché il lago non si ferma al confine amministrativo, non conosce il cartello “fine Comune”, non ragiona per delibere separate. Il lago unisce, collega, complica e, quando viene governato bene, moltiplica le opportunità. Laveno Mombello, Luino, Stresa e Baveno sono realtà diverse, con storie, problemi, vocazioni e programmi amministrativi distinti. Ma sono anche nodi dello stesso sistema: approdi, stazioni, lungolaghi, flussi turistici, residenti, seconde case, mobilità, ambiente, eventi, cultura, pesca, mercati, commercio, accoglienza. In una parola: Lago Maggiore. Lands Lake promuove da tempo una riflessione sul Contratto di Lago Maggiore, inteso come piattaforma volontaria di cooperazione tra Comuni, enti pubblici, operatori economici, associazioni e comunità locali. Non un documento calato dall’alto, non un nuovo carrozzone, non l’ennesima sigla da aggiungere al già generoso campionario istituzionale italiano. Piuttosto, uno strumento leggero ma serio, capace di aiutare il territorio a ragionare insieme su alcune grandi questioni comuni”.
L’incontro non sarà trasmesso in diretta, ma verrà registrato integralmente a cura dell’associazione. «Il girato dell’evento sarà successivamente messo a disposizione delle testate interessate, affinché possa essere diffuso, rilanciato e utilizzato come contributo informativo al dibattito pubblico».
La gestione giornalistica del confronto sarà affidata alle redazioni di VareseNews e VCO Azzurra TV, «che ringraziamo per la disponibilità a collaborare a un’iniziativa pensata nel rispetto della par condicio, con medesime domande, tempi uguali per tutti i candidati e piena trasparenza nello svolgimento».
Per informazioni: www.landslake.org ; info@landslake.org
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