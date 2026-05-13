Quattromila studenti a San Siro per la prima “Giornata Giovani Lombardia”

Grande partecipazione allo stadio San Siro di Milano per la prima edizione della “Giornata Giovani Lombardia”, l’evento promosso da Regione Lombardia dedicato a sport, volontariato, educazione e crescita delle nuove generazioni. All’iniziativa hanno preso parte 4.000 studenti delle scuole lombarde insieme a protagonisti del mondo sportivo e sociale come don Maurizio Patriciello, la campionessa olimpica Arianna Fontana e il campione paralimpico Daniele Cassioli.

Ad accogliere i ragazzi il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, ideatrice dell’evento, organizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti di formazione professionale, il Coni e il Comitato italiano paralimpico.

«Ho visto grande entusiasmo e tanta gioia di esserci tra i ragazzi – ha dichiarato Picchi – L’idea è nata per aprire un dialogo diretto e autentico con le nuove generazioni, valorizzandone bellezza e potenzialità». Il sottosegretario ha ricordato il motto della manifestazione: «Ogni pietra preziosa ha bisogno di essere lavorata per brillare».

La giornata si è sviluppata in due momenti: all’interno dello stadio si sono alternate testimonianze e incontri, mentre all’esterno, nei 26mila metri quadrati del parcheggio del Meazza, è stato allestito il “Villaggio dello Sport” con 63 discipline sportive rappresentate da federazioni, gruppi sportivi dei Corpi dello Stato, Cus universitari ed enti del Terzo settore.

Tra gli interventi più attesi quello di Arianna Fontana, atleta italiana più medagliata nella storia delle Olimpiadi, che ha invitato i giovani a credere nel valore dell’impegno e del sacrificio: «I risultati e il successo non vengono regalati a nessuno». Daniele Cassioli ha invece parlato dello sport come scuola di coraggio e autenticità, mentre don Maurizio Patriciello ha rivolto un appello agli adulti: “I ragazzi cercano persone che camminino accanto a loro, non maestri che impartiscono lezioni dall’alto”.

Nel corso dell’evento è intervenuto con un videomessaggio anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha sottolineato l’importanza di sostenere e coltivare il talento dei giovani.