“Quella nube bianca in grotta, e i due sub che non sono più tornati su”: il varesino Paolillo ricorda la tragedia del 1998 a Palinuro

La notizia dei cinque sub italiani morti giovedì scorso nell’Oceano Indiano, alle Maldive, e l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni a Gallarate sul corpo dell’istruttore Gianluca Benedetti, hanno riportato alla memoria di Bruno Paolillo, varesino, una giornata di fine estate di ventotto anni fa. Una giornata che lui non ha mai dimenticato, perché tornò vivo da un’immersione dalla quale due dei suoi compagni non riuscirono a uscire.

Era il 2 settembre 1998, Capo Palinuro, costa cilentana. Sole pieno, mare calmo, primo pomeriggio. Il gruppo era composto da sette persone: una guida, due sub di Busto Arsizio di Milano, Paolillo e un suo amico. Si erano conosciuti sul posto, attraverso uno di quei centri che propongono pacchetti soggiorno e immersioni. Meta: la Grotta Azzurra, una delle cavità sommerse del Capo, ingresso intorno ai 30 metri di profondità.

L’immersione nelle cavità sommerse dalla Grotta azzurra

«Non era un’immersione particolarmente profonda – ricorda Paolillo – ma le grotte sono sempre impegnative». All’ingresso, una prima camera ampia e alta, niente claustrofobia. Poi un cunicolo di collegamento verso la sala successiva: largo e alto circa un metro e ottanta. «Sembra tanto, ma per un sub con bombole e attrezzatura bisogna fare attenzione».

L’ordine era studiato: davanti la guida, poi i due sub meno esperti, quello di Milano e quello di Busto Arsizio posizionati al centro così da poter seguire da vicino l’istruttrice. In coda l’amico di Paolillo e, a chiudere, lui stesso, considerato il più esperto del gruppo perché stava frequentando un corso da istruttore subacqueo.

A metà del cunicolo, il “fattaccio” e l’acqua che diventa latte

«A metà galleria – racconta – i sub hanno commesso l’errore più grande che si possa fare in un cunicolo: hanno pinneggiato». Una pinneggiata in uno spazio stretto solleva tutto il sedimento dal fondo. «La visibilità è diventata zero. Sembrava di immergersi nel latte. Anche accendendo la torcia, il fascio di luce non riusciva a bucare la nube bianca: la luce veniva riflessa indietro dal sedimento».

In pochi secondi i due sub davanti a lui erano spariti nel bianco. Anche la guida, più avanti nel cunicolo, era ormai irraggiungibile. «Ho guardato il mio amico: aveva gli occhi spalancati, fissi, grandi come monete da due euro. Gli ho fatto segno: torniamo indietro, seguimi».

Per uscire, Paolillo ha applicato una tecnica imparata durante i corsi di immersione in grotta e nei relitti: una mano contro il soffitto, l’altra lungo la parete laterale, e così avanzare al tatto. «Metro dopo metro. Dopo una decina di minuti, in lontananza, abbiamo visto la luce dell’ingresso. Da lì siamo riusciti a uscire». L’amico, in difficoltà, lo seguiva aggrappato alla sua bombola. Una volta fuori dal cunicolo, un’altra delicatissima manovra: «L’ho dovuto trattenere per le pinne, perché cercava di schizzare verso la superficie. Gli ho fatto capire di fermarsi, di rispettare le tappe di decompressione». Poi, finalmente, il gommone.

I corpi ritrovati tre giorni dopo

La guida, davanti a tutti, era riuscita a completare il percorso e a uscire dall’altra parte. Gli altri due sub, quello milanese e quello di Busto Arsizio, no. Disorientati nella nuvola di sedimento, avevano imboccato cunicoli sempre più stretti, fino a restare incastrati in un ramo cieco. Furono trovati tre giorni dopo. «Una morte terribile – sospira Paolillo – aspettando che l’ultima boccata d’aria nella bombola finisse».

Cosa resta, ventotto anni dopo

A distanza di tempo, ciò che Paolillo descrive con maggiore lucidità non è la paura, ma una sensazione diversa: «L’angoscia di quei momenti. Non c’è paura, perché non hai nemmeno il tempo di pensare “ce la farò o non ce la farò”. Agisci. Fai qualcosa. A noi è andata bene, agli altri no». Ha continuato a immergersi. Ha conseguito anche il brevetto di immersioni profonde in aria fino a 80 metri, e la sua immersione più impegnativa l’ha fatta a 75 metri sul relitto del Genova, al largo di Santa Margherita Ligure: discesa a piombo per non consumare aria, cinque-sei minuti sul fondo, poi mezz’ore di decompressione con bombole di scorta calate dal gommone d’appoggio. Ma è proprio questo tipo di subacquea che, col tempo, ha lasciato. «Andare a vedere i relitti significa vedere qualcosa di spettrale. Non giustifica né il costo né la fatica. Il bello dell’immersione è essere sospesi senza peso entro i 15-25 metri, circondati da pesci colorati, coralli, anemoni. Più si scende, meno pesci si trovano».

Il messaggio: “Fare ciò che si è addestrati a fare”

Sulla tragedia delle Maldive, sulla quale la Procura di Roma coordina un’inchiesta per cinque decessi e attende le risultanze delle autopsie e l’analisi dell’attrezzatura, comprese le GoPro, Paolillo è prudente: ipotesi tecniche se ne fanno tante, ma le indagini sono in corso e non spetta a lui giudicare. Quello che la sua esperienza personale gli ha insegnato, però, lo dice con nettezza.

In immersione, soprattutto in grotta e in profondità, ci sono alcuni principi che secondo lui non possono essere messi in discussione: a profondità importanti non si scende in aria ma con miscele adeguate, perché sotto pressione il consumo dalla bombola accelera moltissimo; nelle grotte si usa sempre il filo d’Arianna, un cordino avvolto su un mulinello che si fissa all’ingresso e si svolge mano a mano che si procede, così da poter ritrovare l’uscita in qualsiasi condizione di visibilità; e chi guida un gruppo deve avere piena consapevolezza delle capacità di ciascun partecipante, perché «se porti una persona a una certa profondità, devi sapere già cosa dovrai fare; se a quella profondità aggiungi la difficoltà di una grotta, le cose cambiano».

«La morale – conclude Paolillo – è che bisogna fare ciò che si sa fare, ciò che si è addestrati a fare. In acqua, l’improvvisazione non è ammessa».