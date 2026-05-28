Questi ragazzi! Sei associazioni sul palco per raccontare l’attivismo oggi in un podcast



I rappresentanti di sei realtà giovanili del territorio si sono riuniti a Materia per definire il valore dell’impegno collettivo fuori dai grandi centri urbani. L’incontro, organizzato in collaborazione con Radio Materia, ha coinciso con la registrazione di una puntata di Noise, il programma radiofonico condotto da Arianna Bonazzi.

Al centro della discussione si sono poste le esperienze di Vil.lab, Onde Lacustri, Caos, Focus, Sunfish e Litus, associazioni attive tra il Varesotto e le zone lacustri che hanno scelto di cooperare per creare nuovi spazi di aggregazione.

L’appuntamento ha offerto una panoramica delle attività nate dall’iniziativa dei ragazzi, che spaziano dall’organizzazione di festival musicali fino alla gestione di aule studio. Nicolas ha presentato Vil.lab, attiva a Cassano Magnago dentro Villa Oliva, un luogo di aggregazione spontanea con circa 960 tesserati. Riccardo Ferretti ha illustrato il progetto di Ondelacustri APS, nata da meno di un anno per promuovere la musica dal vivo attraverso il festival Suoni lacustri a Leggiuno e l’etichetta Dischi lacustri. Da Oggiona con Santo Stefano opera Caos, impegnata da quasi dieci anni nell’animazione locale con la Summer Run, mentre Focus è nata a Laveno Mombello e organizza il Laveno Summer Festival. Il panorama si completa con Sunfish, collettivo dal 2017 che promuove inclusione e feste in barca, e Litus, nata ad Angera dall’associazione Granum Sinapis durante l’emergenza Covid per sostenere le famiglie in difficoltà.