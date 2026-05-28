Raccolta rifiuti e uffici: come cambiano i servizi a Busto Arsizio il 2 giugno

In occasione della festività del 2 giugno, i servizi gestiti dal Gruppo AGESP a Busto Arsizio e nei comuni limitrofi subiranno diverse variazioni operative. Mentre la raccolta dei rifiuti a Busto Arsizio proseguirà regolarmente secondo il calendario ordinario, molti sportelli al pubblico, uffici e centri di raccolta rimarranno chiusi per l’intera giornata di martedì, con alcune sospensioni programmate anche per la giornata di lunedì 1 giugno.

Chiusure degli uffici e dei servizi al territorio

Le modifiche interesseranno principalmente gli uffici amministrativi e gli sportelli dedicati ai cittadini. Nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 giugno resteranno chiusi lo sportello TARIP di via Pepe, gli uffici dei Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli e il Tempio Crematorio. Per quanto riguarda il Settore Parcheggi di via Mazzini, la chiusura è prevista esclusivamente per la giornata di martedì.

Farmacie e turni per il ponte

Il servizio farmaceutico comunale subirà una riorganizzazione per garantire comunque la copertura sul territorio. Lunedì 1 giugno rimarranno chiuse le Farmacie 1, 2 e 4, mentre la Farmacia 3 di Largo Giardino resterà aperta con orario continuato dalle 8:30 di lunedì fino alle 8:30 di martedì mattina. Nella giornata della Festa della Repubblica, invece, tutte le farmacie comunali del gruppo AGESP osserveranno un turno di chiusura.

Igiene ambientale e raccolta rifiuti

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i centri multiraccolta di via Tosi e via Nobile (Fagnano Olona), così come il centro di Venegono Superiore e lo Sportello Igiene Ambientale di via Canale, saranno chiusi il 2 giugno.

Per la raccolta domiciliare si segnalano modalità differenti a seconda del comune interessato: «In riferimento alla raccolta domiciliare dei rifiuti – la nota di AGESP – per quanto concerne il Comune di Busto Arsizio, il servizio nella giornata di martedì 2 giugno non verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie».

A Fagnano Olona e Venegono Superiore, invece, il ritiro porta a porta previsto per martedì sarà sospeso e recuperato mercoledì 3 giugno, seguendo le consuete indicazioni del calendario di zona.