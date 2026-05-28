Raccolta rifiuti e uffici: come cambiano i servizi a Busto Arsizio il 2 giugno
Le variazioni interessano anche i centri di raccolta di Fagnano Olona e Venegono Superiore con il recupero del servizio di igiene ambientale previsto per la giornata di mercoledì
In occasione della festività del 2 giugno, i servizi gestiti dal Gruppo AGESP a Busto Arsizio e nei comuni limitrofi subiranno diverse variazioni operative. Mentre la raccolta dei rifiuti a Busto Arsizio proseguirà regolarmente secondo il calendario ordinario, molti sportelli al pubblico, uffici e centri di raccolta rimarranno chiusi per l’intera giornata di martedì, con alcune sospensioni programmate anche per la giornata di lunedì 1 giugno.
Chiusure degli uffici e dei servizi al territorio
Le modifiche interesseranno principalmente gli uffici amministrativi e gli sportelli dedicati ai cittadini. Nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 giugno resteranno chiusi lo sportello TARIP di via Pepe, gli uffici dei Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli e il Tempio Crematorio. Per quanto riguarda il Settore Parcheggi di via Mazzini, la chiusura è prevista esclusivamente per la giornata di martedì.
Farmacie e turni per il ponte
Il servizio farmaceutico comunale subirà una riorganizzazione per garantire comunque la copertura sul territorio. Lunedì 1 giugno rimarranno chiuse le Farmacie 1, 2 e 4, mentre la Farmacia 3 di Largo Giardino resterà aperta con orario continuato dalle 8:30 di lunedì fino alle 8:30 di martedì mattina. Nella giornata della Festa della Repubblica, invece, tutte le farmacie comunali del gruppo AGESP osserveranno un turno di chiusura.
Igiene ambientale e raccolta rifiuti
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i centri multiraccolta di via Tosi e via Nobile (Fagnano Olona), così come il centro di Venegono Superiore e lo Sportello Igiene Ambientale di via Canale, saranno chiusi il 2 giugno.
Per la raccolta domiciliare si segnalano modalità differenti a seconda del comune interessato: «In riferimento alla raccolta domiciliare dei rifiuti – la nota di AGESP – per quanto concerne il Comune di Busto Arsizio, il servizio nella giornata di martedì 2 giugno non verrà sospeso, ma svolto secondo le modalità ordinarie».
A Fagnano Olona e Venegono Superiore, invece, il ritiro porta a porta previsto per martedì sarà sospeso e recuperato mercoledì 3 giugno, seguendo le consuete indicazioni del calendario di zona.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.