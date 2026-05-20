Ragazzi e ragazze di Busto a fianco degli agenti della Polizia Locale

Ha preso il via a Busto Arsizio una nuova edizione del progetto Ragazzi On The Road, l’iniziativa che offre ai giovani partecipanti, studenti di 16 ai 20 anni, un’opportunità di crescita a fianco delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni deputate alla gestione della sicurezza, attraverso esperienze reali sul campo.

Oggi il primo di alcuni giorni intensi per nove ragazzi degli istituti cittadini Verri, Enaip, Blaise Pascal, Acof Pantani e Acof International Academy, che, oltre a conoscere da vicino il ruolo fondamentale svolto dalla Polizia locale per la sicurezza dei cittadini, avranno l’occasione di uscire sul territorio insieme agli agenti impegnati in attività di controllo e di visitare alcune realtà cittadine, come la Casa circondariale e la comunità Marco Riva.

Questa edizione dell’evento è infatti dedicata alla prevenzione delle dipendenze e all’approfondimento di tutte le conseguenze legate all’assunzione di sostanze, in stretto collegamento con il progetto “Scuole Sicure. Legalità e Prevenzione”, che ha l’obiettivo di prevenire e combattere lo spaccio e l’uso di droghe nei pressi degli Istituti scolastici, e che vede impegnati la Polizia locale, in collaborazione con ON the road, Lampi Blu e Comunità Marco Riva.

Questa mattina, i ragazzi, accompagnati dal comandante della Polizia Locale Stefano Lanna, dalla vicecomandante Cristina Fossati, dagli ufficiali che li affiancheranno nel percorso e dai referenti del progetto, hanno incontrato il sindaco Emanuele Antonelli in Comune.

«State partecipando a una lezione importante, una lezione di vita, imparerete tante cose e capirete cosa può succedere se si sceglie di stare dalla parte sbagliata: al termine del percorso vi chiedo di parlarne con i vostri amici per far capire anche a loro che è importante non commettere errori che possono rovinare la vita. Questa esperienza è sempre molto apprezzata dai ragazzi che la vivono, ecco perché aderiamo ogni anno: coglietene tutte le opportunità, può essere una fortuna per voi; siete giovani ed è importante partire con il piede giusto» ha detto Antonelli agli studenti.

«In questi giorni capirete anche che gli agenti di Polizia locale non sono solo quelli che danno le multe, ma coloro che con coraggio e professionalità aiutano le persone, vigilano sulla nostra sicurezza e sul rispetto delle regole» ha aggiunto.

I ragazzi hanno affermato di essere molto incuriositi da ciò che li aspetta e di aver aderito al progetto per le sue caratteristiche di concretezza e per la possibilità di vivere un’esperienza diretta.

Si ricorda che giovedì 21 maggio alle ore 17.00 alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli si terrà, nell’ambito del progetto Scuole sicure, l’evento gratuito rivolto a docenti, genitori, operatori del settore educativo “Prevenire, riconoscere e gestire le dipendenze da stepefacenti”. Interverranno Stefano Lanna, comandante Polizia Locale di Busto Arsizio; Davide Mantovan, criminologo; Simona Tozzi, sociologa e Paolo Castiglioni, educatore di comunità.