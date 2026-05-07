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Ranco corre al tramonto con la seconda edizione del Gir in gir al Sass

Una serata dedicata allo sport e alla convivialità tra le strade del borgo e la sponda del lago

spiagge Ranco Sasso Cavallazzo

Le scarpe da running tornano a calpestare i sentieri e le strade di Ranco. L’appuntamento con la seconda edizione del Gir in gir al Sass è fissato per venerdì 8 maggio, quando il comune affacciato sul Verbano ospiterà una manifestazione podistica non competitiva e una camminata (dedicate al grande masso erratico del Sasso Cavallazzo) su un tracciato misto ad anello della lunghezza di 6 chilometri. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la San Quirico Running e la Pro Loco di Ranco.

Le operazioni preliminari legate alle iscrizioni si svolgono alla ex Fattoria Robustelli, in via Quassa Uponne, dove le iscrizioni aprono alle 17. Il costo della partecipazione sul posto è fissato in 5 euro. La partenza della corsa principale è prevista per le 20. Lungo il percorso sono previsti premi per gli uomini e le donne più veloci, oltre a premi a sorteggio distribuiti tra tutti i partecipanti iscritti.

L’evento dedica uno spazio specifico anche ai giovanissimi con La Còrsa dì Bagai, una gara di 600 metri pensata per i bambini delle scuole elementari. Questa prova, organizzata dal Comitato dei genitori di Ranco, ha il via fissato alle 18:30.

Al termine della prestazione sportiva, l’attenzione si sposta sul versante conviviale. Dalle 19 entra in funzione lo stand gastronomico curato dalla Pro Loco, con un’offerta che spazia tra panini, pulled pork, patatine, farro in insalata e torte. Il ristoro finale rappresenta il momento di aggregazione che chiude la manifestazione tra musica e proposte della cucina locale.

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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