Rapina ai Giardini Estensi, Galparoli: “Episodio sconcertante”
Il referente varesino di Futuro Nazionale ha scritto un comunicato dopo la notizia dei tre minorenni aggrediti nel centro cittadino
Dopo la notizia dell’aggressione subita da tre minorenni ai Giardini Estensi (leggi qui), il referente territoriale di Futuro Nazionale, Piero Galparoli, ha scritto un comunicato.
«Negli ultimi mesi – si legge nella nota – la città di Varese è stata teatro di un’escalation di episodi violenti del tutto inaccettabili. Dalle aggressioni a coltellate nei pressi delle stazioni ai disordini in viale Borri e viale Belforte, fino alle risse tra bande che colpiscono i nodi ferroviari del territorio; non si può parlare più solo di percezione ma di insicurezza vera e propria che ha ormai superato il livello di guardia. L’ultimo, sconcertante episodio di cronaca avvenuto sabato sera nel cuore di Varese conferma il totale collasso della sicurezza urbana: tre ragazzini sono stati brutalmente picchiati e rapinati all’interno dei Giardini Estensi. Questa vile aggressione ai danni di minorenni si aggiunge alla lunga scia di violenza degli ultimi mesi – tra accoltellamenti nella zona delle stazioni, risse e follia stradale – dimostrando che nessun luogo della città può ormai considerarsi sicuro».
«Il movimento politico Futuro Nazionale – prosegue il comunicato – esprime la più ferma condanna per questo ennesimo atto delinquenziale e manifesta la propria totale solidarietà ai tre giovani e alle loro famiglie, profondamente scosse da un evento che non può essere archiviato come una semplice “ragazzata”».
«L’aggressione di sabato sera ai Giardini Estensi rappresenta un punto di non ritorno intollerabile», dichiara Piero Galparoli, Referente di Futuro Nazionale Varese. «Quando tre minorenni non possono più passeggiare in uno dei parchi simbolo della città senza rischiare il pestaggio e la rapina degli smartphone, significa che il controllo del territorio è sfuggito di mano. La politica del buonismo e della minimizzazione portata avanti dall’amministrazione comunale ha trasformato anche il centro storico in una zona franca per bande e malviventi».
«Davanti a questa emergenza senza fine – si legge -, Futuro Nazionale Varese esige risposte immediate e non più rinviabili dalle autorità competenti: Presidio fisso delle aree critiche: un aumento dei pattugliamenti coordinati nelle zone calde della città, a partire dalle stazioni; Potenziamento della videosorveglianza: l’estensione dei sistemi di controllo nei quartieri periferici e nelle vie di collegamento principali; Piani di riqualificazione urbana: interventi concreti per eliminare il degrado che favorisce la microcriminalità e lo spaccio».
«I cittadini varesini sono esasperati e chiedono di riavere la propria città», conclude Galparoli. «Futuro Nazionale non arretrerà di un millimetro e continuerà a dare battaglia in ogni sede affinché la sicurezza, l’ordine pubblico e la tutela dei nostri figli tornino a essere la priorità assoluta dell’agenda politica locale».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.