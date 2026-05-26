Varese News

Lavoro

Realtà consolidata dell’accoglienza ricerca personale qualificato

Diverse le posizioni aperte, alcune con assunzione urgente. Candidati inviando una mail a Vittorio.Aragona@Hilton.com

Annunci di lavoro

Il DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona è alla ricerca di cinque figure da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano diversi reparti dell’hotel e alcune prevedono assunzione urgente.

Le figure attualmente ricercate sono:

  • Front Office Agent
  • Breakfast Coordinator
  • Facchino
  • Cameriere di Sala e Bar
  • Manutentore

Tutte le posizioni sono riferite alla sede del DoubleTree by Hilton Solbiate Olona.

Per informazioni e candidature è possibile inviare il proprio cv all’indirizzo Vittorio.Aragona@Hilton.com.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 26 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.