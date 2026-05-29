Reati ambientali in Valtellina: la Guardia di Finanza sequestra aree per 10.000 metri quadrati

Controlli serrati, sequestri e sanzioni pesanti: è questo il bilancio di una vasta operazione di tutela ambientale condotta dai Finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Como in Valtellina. L’attività, svolta in collaborazione con il Comando Provinciale di Sondrio e l’Arpa Lombardia, ha portato alla luce una gestione illecita del territorio che coinvolge rifiuti pericolosi, occupazioni abusive di aree demaniali e persino un distributore di carburante completamente fuorilegge.

Oltre diecimila metri quadrati sotto sequestro

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sondrio, hanno permesso di individuare aree degradate e depositi incontrollati per una superficie complessiva superiore ai 10.000 metri quadrati. I militari hanno riscontrato violazioni gravi che vanno dalla gestione illecita di scarti edili e rifiuti pericolosi, con il rischio concreto di contaminazione del suolo, fino alle emissioni polverulenti in atmosfera prive dei sistemi di filtraggio previsti dalla legge. In alcuni casi, i Finanzieri hanno accertato vere e proprie alterazioni delle bellezze naturali e paesaggistiche locali.

Un business illecito da un milione e mezzo di euro

Secondo le stime degli inquirenti, il profitto derivante da queste condotte irregolari ammonta a circa 1,5 milioni di euro. L’operazione ha colpito non solo il fronte penale ma anche quello amministrativo e fiscale: sono stati infatti accertati canoni demaniali evasi per 130.000 euro e contestate sanzioni per mancato accatastamento di terreni e fabbricati per oltre 8.000 euro. Un quadro di “mala gestione” del territorio che sottraeva spazi alla collettività per fini privati e illegali.

Il distributore abusivo e le sanzioni

Tra le scoperte più eclatanti dei militari spicca l’individuazione di un distributore di carburante abusivo. L’impianto era totalmente privo di autorizzazioni e dei requisiti minimi di sicurezza antincendio, rappresentando un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. La struttura è stata prima sequestrata e successivamente confiscata. In totale, le sanzioni pecuniarie irrogate durante i controlli hanno raggiunto la cifra di 28.500 euro.

L’impegno per l’ecosistema montano

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia delle Fiamme Gialle per la salvaguardia dell’equilibrio dell’ecosistema alpino. «Le operazioni confermano l’impegno costante delle Fiamme Gialle – spiegano dal Comando – nella tutela dell’ambiente, nella prevenzione dei danni al patrimonio naturale e l’equilibrio dell’ecosistema, un settore sempre più strategico per la sicurezza collettiva e la qualità della vita dei cittadini».