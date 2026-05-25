Regione destina 900.000 euro ai Vigili del Fuoco per contrastare le emergenze maltempo

Regione Lombardia ha approvato una nuova convenzione biennale per il periodo 2026-2027 che mette a disposizione 900.000 euro a favore dei Vigili del Fuoco. Lo stanziamento, suddiviso in due annualità da 450.000 euro ciascuna, ha l’obiettivo di potenziare il sistema di soccorso regionale in caso di emergenze legate al maltempo e di migliorare il coordinamento tra le sale operative della Protezione civile e del 115.

Più personale durante le allerte meteo

Il cuore dell’accordo risiede nella capacità di mobilitare risorse aggiuntive quando il territorio è più vulnerabile. In presenza di allerte meteo arancioni o rosse, i fondi permetteranno il richiamo in servizio di personale extra da impiegare sia nelle attività di soccorso tecnico urgente sul campo, sia all’interno delle centrali operative provinciali. Questa strategia mira a ridurre i tempi di attesa per i cittadini e a garantire una gestione più fluida delle numerose richieste che solitamente congestionano le linee durante i fenomeni atmosferici violenti.

Interventi mirati e presidio del territorio

Oltre al potenziamento degli organici, la convenzione punta sulla capillarità della risposta. Saranno infatti attivate squadre supplementari nelle aree geografiche della Lombardia storicamente più esposte a rischi idrogeologici o a eventi meteorologici estremi. Il monitoraggio in tempo reale sarà garantito da un sistema di scambio informativo costante tra i sistemi regionali e i Vigili del Fuoco, permettendo di anticipare le criticità e posizionare mezzi e attrezzature laddove necessario.

Formazione e cultura della sicurezza

L’intesa non si limita alla gestione dell’emergenza pura, ma guarda anche alla prevenzione. Una parte delle risorse sarà destinata ad attività formative rivolte ai volontari di Protezione civile e a progetti di sensibilizzazione nelle scuole. L’idea è quella di diffondere una maggiore consapevolezza del rischio tra gli studenti e la cittadinanza, fornendo gli strumenti necessari per adottare comportamenti corretti durante le fasi critiche.

L’impegno per un soccorso tempestivo

La misura è stata approvata su proposta di Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione civile. «Con questo provvedimento – le parole dell’assessore Romano La Russa – Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel rafforzare il sistema di Protezione civile e il coordinamento con i Vigili del Fuoco, garantendo risorse concrete per affrontare in modo efficace le emergenze legate al maltempo. L’obiettivo è assicurare interventi sempre più tempestivi, una maggiore presenza operativa sul territorio e una rete di soccorso efficiente e vicina ai cittadini».