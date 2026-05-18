Regione Lombardia lancia “Stazioni Sicure” anche in Brianza: più controlli nelle aree ferroviarie
Il progetto promosso da Regione Lombardia coinvolge Prefettura, Polizia ferroviaria, Trenord e otto comuni della provincia di Monza e Brianza
Più controlli nelle zone attorno alle stazioni ferroviarie della provincia di Monza e Brianza, soprattutto nelle ore serali. È questo l’obiettivo del progetto “Stazioni Sicure”, approvato dalla Giunta regionale della Lombardia con una delibera proposta dall’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, insieme agli assessori Franco Lucente e Claudia Maria Terzi.
L’iniziativa coinvolge Prefettura di Monza e Brianza, Polizia ferroviaria, Rfi, Trenord, Ferrovie Nord e i comuni di Monza, Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso.
Stanziati 70mila euro per i controlli
Il progetto prevede uno stanziamento regionale di 70mila euro destinato al potenziamento dei servizi straordinari delle Polizie locali nelle aree esterne alle stazioni ferroviarie.
Gli agenti opereranno in coordinamento con il Centro operativo compartimentale della Polizia ferroviaria della Lombardia, con particolare attenzione al contrasto di episodi di vandalismo, degrado urbano e situazioni percepite come fonte di insicurezza dai cittadini.
Il coordinamento generale sarà affidato alla Prefettura di Monza e Brianza.
“Maggiore sicurezza per cittadini e pendolari”
Per la prima volta il modello viene esteso anche alla provincia brianzola dopo le esperienze avviate in altre aree della Lombardia.
«Con il progetto “Stazioni Sicure” continuiamo a investire sulla sicurezza e sul presidio del territorio, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e Forze dell’ordine – spiega l’assessore Romano La Russa – L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai pendolari, soprattutto nelle aree esterne alle stazioni e nelle ore serali, contrastando episodi di vandalismo e situazioni di degrado attraverso una presenza più capillare delle Polizie locali».
Coinvolti i principali nodi ferroviari della Brianza
Soddisfazione anche da parte dell’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, che sottolinea l’importanza del lavoro condiviso tra forze dell’ordine e amministrazioni locali: «Continua l’impegno di Regione Lombardia nel garantire la sicurezza in ambito ferroviario e nel sistema dei trasporti – afferma Lucente –. L’obiettivo è permettere ai cittadini di vivere in serenità e sicurezza i loro viaggi».
Secondo l’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, l’accordo rappresenta «un ulteriore passo concreto verso un modello di sicurezza sempre più integrato e coordinato nei nodi ferroviari della Brianza».
Il progetto sarà attivo per tutto il 2026 e punta a rafforzare il presidio delle stazioni ferroviarie considerate strategiche per la mobilità quotidiana di migliaia di pendolari.
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