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Regione Lombardia lancia “Unesco Patrimonio Comune” per le scuole

Coinvolti nel progetto anche studenti del liceo Ferraris di Varese e dell’istituto Edith Stein di Gavirate con un lavoro sull’intelligenza artificiale applicata alla cultura

Generico 18 May 2026

Trasformare i siti Unesco lombardi in strumenti di conoscenza e cittadinanza attiva per le nuove generazioni. È questo l’obiettivo del progetto “Unesco Patrimonio Comune”, presentato oggi a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso insieme ai partner dell’iniziativa.

Il progetto è promosso da Regione Lombardia con Ufficio scolastico regionale, Politecnico di Milano, Associazione Abbonamento Musei, Unioncamere Lombardia e Fondazione Piero Simoni di Gavardo, grazie al finanziamento del Ministero della Cultura.

Scuole e siti Unesco collegati in una rete educativa

L’iniziativa punta a creare un sistema stabile di relazioni tra il mondo della scuola e i dieci siti Unesco presenti in Lombardia, utilizzando il patrimonio culturale come leva educativa capace di collegare storia, arte, scienza e discipline tecnologiche.

«La Lombardia detiene il primato nazionale per numero di siti Unesco e questo patrimonio deve diventare sempre più uno strumento concreto di formazione e crescita per i nostri ragazzi» ha dichiarato l’assessore Francesca Caruso.

«Vogliamo offrire agli studenti la possibilità di conoscere in modo diretto luoghi che raccontano la storia, l’arte, la scienza e l’identità dei nostri territori – Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura – trasformando il patrimonio culturale in un’esperienza educativa viva e partecipata».

Corsi online, visite e strumenti digitali

Il progetto prevede corsi di formazione online dedicati ai singoli siti Unesco, sviluppati con il coinvolgimento dei referenti territoriali e del Politecnico di Milano.

Il percorso, partito lo scorso gennaio, ha già coinvolto oltre 300 docenti provenienti da tutta la Lombardia. I contenuti saranno poi resi disponibili online attraverso la piattaforma del Politecnico e il portale di Regione Lombardia.

Tra gli strumenti previsti anche materiali didattici per le scuole, attività inclusive, una sitografia dedicata e un “Gioco dell’Oca” pensato per accompagnare gli studenti alla scoperta del patrimonio regionale.

Coinvolti anche studenti del Varesotto

Un ruolo importante sarà svolto anche dalle visite ai siti Unesco e ai musei del territorio grazie alla collaborazione con l’Associazione Abbonamento Musei. Durante la presentazione sono intervenuti anche studenti del Liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese e dell’Istituto Edith Stein di Gavirate, che hanno illustrato un progetto dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Generico 18 May 2026

All’evento hanno partecipato inoltre rappresentanti dei siti Unesco lombardi, insegnanti e divulgatori culturali e scientifici.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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