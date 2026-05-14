Regione Lombardia sarà presente al prossimo tavolo governativo sul caso Electrolux

Regione Lombardia, nella persona dell’assessore Simona Tironi (FI), sarà presente al tavolo convocato il prossimo 25 maggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni, «per seguire con attenzione l’evoluzione della situazione Electrolux e tutelare occupazione e produzione», dichiara Giuseppe Licata, Consigliere Regionale di Forza Italia, presente oggi a Saronno insieme al Consigliere Comunale di Forza Italia Renzo Azzi per un confronto istituzionale sugli sviluppi della crisi annunciata in queste ore dal gruppo svedese Electrolux.

«Il sistema manifatturiero rappresenta un pilastro dell’economia lombarda ed europea, sia in termini occupazionali sia per il valore generato lungo le filiere produttive», sottolineano Licata e Azzi. «Tuttavia negli ultimi anni stiamo assistendo, anche in Provincia di Varese, a un progressivo indebolimento delle capacità industriali interne, con rischi concreti di delocalizzazione, perdita di competenze e riduzione della base produttiva, aggravati dalla crescente concorrenza internazionale, in particolare asiatica».

La Lombardia continua a rappresentare il principale motore manifatturiero del Paese: secondo i dati economici regionali il settore industriale genera circa un quinto del PIL lombardo e il comparto manifatturiero occupa oltre 900 mila addetti. Tuttavia, il contesto globale resta complesso, tra aumento dei costi energetici, pressione competitiva internazionale e rallentamento della produzione industriale italiana.

«Per questo motivo – prosegue Licata – è fondamentale che le istituzioni accompagnino le imprese e i lavoratori in questa fase delicata, sostenendo investimenti, innovazione e formazione del sistema produttivo lombardo».

«È importante che anche il territorio faccia sentire la propria voce», dichiara il consigliere comunale di Forza Italia Renzo Azzi. “Per questo ho presentato una mozione con cui chiedo al Comune di Saronno di attivarsi, anche con un Consiglio comunale straordinario, sulla vicenda Electrolux e di promuovere un confronto istituzionale sulle prospettive del sito di Solaro e sulle possibili ricadute occupazionali per il territorio».

«La mia attenzione – aggiunge Licata – è alta sul tema anche in Consiglio Regionale: nel marzo scorso ho presentato, insieme al gruppo di Forza Italia, un emendamento, poi approvato, nell’ambito della risoluzione sul Programma di lavoro della Commissione europea 2026, a sostegno del comparto manifatturiero, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti regionali a favore delle imprese e della capacità produttiva del territorio, e alla luce delle preoccupazioni emerse sul futuro del sito di Solaro, ho chiesto in data odierna la convocazione di un’audizione in IV Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione del Consiglio regionale, affinché si possa approfondire con urgenza il confronto con azienda, sindacati e istituzioni sulle prospettive industriali e occupazionali del territorio».

«Difendere il manufatturiero – concludono Licata e Azzi – significa difendere lavoro, competenze e sviluppo industriale nel territorio. Continueremo a stare vicini, con tutti i mezzi a disposizione, ai cittadini che rischiano di perdere il loro posto di lavoro.»